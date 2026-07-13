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È scattato un arresto per evasione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio a Catania: un uomo di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, ed è stato trovato in possesso di circa mezzo chilo di marijuana. L’uomo è stato fermato dagli agenti durante un controllo del territorio, mentre si trovava a passeggio con il suo cane.

L’uomo riconosciuto dagli agenti durante la passeggiata

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nel corso di un servizio di controllo del territorio effettuato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Catania. L’attività rientrava in una più ampia strategia di prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità e illegalità diffusa nella zona.

Durante il pattugliamento nei pressi di via Magrì, i poliziotti hanno notato un uomo che, per i suoi precedenti penali, è stato immediatamente riconosciuto. Nonostante fosse sottoposto a un provvedimento restrittivo disposto dall’Autorità Giudiziaria, il 52enne si trovava fuori casa, intento a passeggiare con il proprio cane. Gli agenti hanno quindi deciso di approfondire la situazione, sospettando una possibile evasione dagli arresti domiciliari.

La perquisizione domiciliare e il ritrovamento della droga

Una volta accertata la presenza dell’uomo fuori dalla sua abitazione, i poliziotti hanno proceduto a una serie di controlli all’interno della sua casa. Nel corso della perquisizione, sono stati rinvenuti circa mezzo chilo di marijuana, suddivisa in diverse confezioni. Parte della sostanza stupefacente era nascosta all’interno di un vecchio frigorifero non funzionante, mentre un’altra parte era stata occultata in un’intercapedine ricavata sopra a un pensile della cucina.

Oltre alla droga, gli agenti hanno sequestrato anche materiale utilizzato per la pesatura e il confezionamento sottovuoto della sostanza stupefacente. Questo dettaglio ha rafforzato l’ipotesi che la marijuana fosse destinata allo spaccio, aggravando la posizione dell’uomo già sottoposto a misura restrittiva.

L’arresto e le accuse

Il pregiudicato è stato quindi arrestato con le accuse di evasione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania, il 52enne è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

IPA