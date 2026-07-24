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È terminata a Viareggio la fuga di un ventisettenne di origini napoletane, accusato di estorsione e truffa aggravata ai danni di persone anziane in diverse città italiane. L’uomo, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, è stato arrestato dopo una lunga attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma e condotta dai Carabinieri della Stazione di Roma Porta Portese.

L’arresto a Viareggio: la fine della fuga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il ventisettenne era stato dichiarato latitante dal Tribunale di Roma nel giugno 2025, dopo essersi reso irreperibile a seguito dell’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare. La sua latitanza si è conclusa nel centro di Viareggio, dove è stato individuato e fermato dagli agenti della Polizia di Stato del locale Commissariato.

L’uomo è stato rintracciato mentre passeggiava con la famiglia in Viale Regina Margherita. Alla vista di una pattuglia della Polizia, ha tentato la fuga a piedi verso il molo, insospettendo gli agenti che lo hanno inseguito e raggiunto. Una volta fermato, il ventisettenne ha ammesso di essere ricercato, confermando così i sospetti delle forze dell’ordine. Nonostante abbia cercato di depistare gli agenti fornendo dati falsi, gli accertamenti hanno permesso di identificarlo con certezza. Per lui si sono quindi aperte le porte della Casa Circondariale di Lucca, in esecuzione dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma.

Le indagini: una rete di truffe ai danni di anziani

L’attività investigativa, avviata dai Carabinieri della Stazione di Roma Porta Portese e coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma – Dipartimento Criminalità Diffusa e Grave, ha preso il via agli inizi del 2023. L’indagine è partita dalla denuncia di un’anziana di 81 anni presso la Stazione Carabinieri di Ostia Antica. La donna era stata vittima della cosiddetta truffa del “finto nipote” e del “finto operatore postale”: con la minaccia di una presunta denuncia a carico della figlia, era stata indotta a consegnare 14.000 euro in contanti e 200 g di oro.

Il modus operandi: manipolazione e raggiri

Le indagini, sviluppate tra gennaio e luglio 2023 tramite intercettazioni telefoniche, analisi dei tabulati, esame dei filmati di videosorveglianza e servizi di osservazione, hanno permesso di ricostruire la struttura della rete criminale e il ruolo centrale del ventisettenne. L’uomo, in qualità di “telefonista“, consultava vecchi elenchi telefonici cartacei di diverse province italiane per individuare vittime vulnerabili, di età compresa tra 54 e 96 anni. Le vittime venivano contattate telefonicamente e manipolate attraverso la simulazione di gravi emergenze, finti fermi delle forze dell’ordine o minacce di imminenti denunce a carico dei familiari, inducendole così a consegnare somme di denaro o gioielli.

Le città coinvolte e il volume d’affari illecito

Gli episodi contestati sono avvenuti tra Lazio, Toscana e Campania, nei comuni di Roma, Monterotondo, Albinia (GR), Salerno, Cava dei Tirreni (SA), Bagnaia (VT), Meta di Sorrento, Aversa, Portici, Castellammare di Stabia, Qualiano, San Felice a Cancello (CE). Il volume d’affari illecito generato dalla rete criminale è stato stimato in oltre 300.000 euro tra contanti, gioielli e oggetti in oro.

Durante la prima fase delle indagini, i Carabinieri hanno già arrestato in flagranza tre persone, sorprese mentre ritiravano denaro presso le abitazioni degli anziani. In quell’occasione, nella casa del ventisettenne a Napoli, sono stati sequestrati elenchi telefonici, dispositivi mobili, 10.000 euro in contanti e orologi di pregio.

La latitanza e le strategie per eludere le ricerche

Dopo l’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare, il ventisettenne si è reso irreperibile, portando l’Autorità Giudiziaria a dichiararne la latitanza nel giugno 2025. Per oltre un anno, il ricercato e la sua famiglia hanno adottato accorgimenti per sfuggire alle ricerche, cambiando frequentemente abitazioni, utenze telefoniche, profili social e conti correnti.

Le tecniche investigative e la collaborazione tra forze dell’ordine

Per individuare il nascondiglio del latitante, i Carabinieri della Stazione di Porta Portese hanno utilizzato strategie investigative avanzate, tra cui analisi informatiche e bancarie in collaborazione con grandi aziende tecnologiche, piattaforme social e sistemi di pagamento digitale. Il supporto tecnico sul territorio, grazie anche alla collaborazione dei Carabinieri di Napoli, ha previsto l’installazione di telecamere strategiche, oltre a tradizionali attività di controllo, perquisizioni e pedinamenti, fino al rintraccio finale in Versilia.