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È stata evitata una possibile tragedia nella notte sull’autostrada A1, dove una donna in stato confusionale è stata tratta in salvo dalla Polizia di Stato. L’intervento è avvenuto intorno alle 3:00, quando la donna è stata notata mentre camminava seminuda tra le auto in corsa. Sono in corso accertamenti per chiarire le ragioni che l’hanno portata in quella situazione.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante la notte, lungo la carreggiata sud dell’autostrada A1. Una pattuglia della Polizia Stradale, impegnata in un servizio di vigilanza, ha notato un rallentamento anomalo del traffico, con veicoli che effettuavano improvvisi cambi di corsia.

L’intervento degli agenti

Gli agenti, ipotizzando la presenza di un ostacolo pericoloso sulla carreggiata, hanno immediatamente attivato la procedura di rallentamento assistito del traffico. Procedendo a velocità ridotta per proteggere i veicoli retrostanti, i poliziotti si sono fatti strada tra le auto fino a individuare la causa del pericolo: una donna che, seminuda e in evidente stato confusionale, camminava nel buio tra le auto in corsa.

Il salvataggio e i soccorsi

La donna è stata subito messa in sicurezza dagli agenti della Polizia Stradale, che l’hanno affidata alle cure dei sanitari giunti sul posto. È stata quindi trasportata in ospedale in ambulanza per gli accertamenti necessari, al fine di valutare le sue condizioni di salute e comprendere le cause del suo stato.

Le indagini della Questura

Successivamente, sul luogo dell’accaduto è intervenuto anche il personale della Questura, che ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e capire come la donna sia finita in autostrada in quelle condizioni. Gli investigatori hanno lavorato nelle ore successive per risalire all’identità della donna e rintracciare i suoi familiari.

Affidata ai familiari

Grazie alle indagini, la Polizia è riuscita a identificare la donna e a rintracciare i suoi parenti. La donna è stata quindi affidata ai familiari, che si occuperanno di fornirle l’assistenza e le cure necessarie.

IPA