Passo indietro di Hamas per far spazio al Ncag, cos'è il Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Possibile storica svolta per la pace e la ricostruzione a Gaza. Hamas ha annunciato lo scioglimento dell’organismo che per quasi vent’anni ha governato la Striscia, accettando di farsi da parte per dare spazio al comitato tecnico Ncag voluto dal Board of Peace di Trump.

L’annuncio di Hamas

A dare l’annuncio delle dimissioni del struttura amministrativa che ha governato nella Striscia per circa due decenni è stato il capo ufficio stampa del governo di Hamas, Ismail al-Thawabta, in una conferenza stampa convocata davanti all’ospedale Al-Shifa.

“Il capo del comitato di emergenza del governo, Mohammed al-Farra, ha ufficialmente presentato le sue dimissioni. Ha anche deciso di sciogliere il comitato per facilitare la transizione amministrativa e governativa al Comitato Nazionale per l’Amministrazione di Gaza (Ncag)”, ha dichiarato il portavoce.

ANSA

Il passaggio al Comitato Nazionale Amministrazione Gaza

Nelle dichiarazioni alla stampa, il capo della comunicazione di Hamas ha spiegato che tutte le procedure amministrative e legali per il passaggio di consegne siano state completate, dopo essere state illustrate alle fazioni e alle forze palestinesi, al Comitato Supremo dei Clan e alle istituzioni della società civile, in presenza di un osservatore delle Nazioni Unite.

Come riportato dall’agenzia internazionale Afp, è stato precisato inoltre come i dipendenti statali rimasti negli enti governativi facciano parte esclusivamente del personale tecnico e professionale, pronti a lavorare per il nuovo Comitato Nazionale, e rimarranno al proprio posto durante la transizione per evitare vuoti nell’amministrazione di Gaza.

Il passo indietro riguarderà in ogni caso il governo della Striscia, ma non l’ala militare di Hamas, su cui il tema del disarmo all’interno dei negoziati è ancora oggetto di trattativa.

“L’apparente dimissione del governo di Hamas, in cui tutti i membri rimangono nel loro ruolo, è uno spin mediatico priva di significato. Hamas teme di essere dichiarato come chi sta violando l’accordo e pertanto sta continuando a prendere tempo” è stato il commento sull’annuncio da parte di una fonte governativa israeliana, citata dall’emittente Channel 11.

Che cos’è l’Ncag

La decisione dell’organizzazione fondamentalista permetterà il trasferimento dei poteri al comitato stabilito dal Piano di pace ratificato dall’Onu, per realizzare il governo civile nella Striscia.

Il Comitato Nazionale per l’Amministrazione di Gaza (Ncag) era stato previsto nell’ambito dell’accordo per il cessato il fuoco tra Israele e Hamas raggiunto dai mediatori a fine 2025.

Si tratta di un organismo tecnocratico apolitico e transitorio composto da esponenti palestinesi che si dovranno occupare della gestione dei servizi pubblici, sotto la supervisione del Board of Peace creato da Donald Trump.