È di oltre 4.000 kg di pasta sequestrata e quasi 10.000 euro di sanzioni il bilancio di un’ispezione igienico-sanitaria condotta dai Carabinieri del NAS in un supermercato della Bassa Reggiana. Il provvedimento è stato adottato per tutelare la salute pubblica, dopo che sugli scaffali sono state trovate confezioni di pasta contaminate da insetti infestanti.

Ispezione dei Carabinieri NAS: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’intervento è avvenuto a seguito di un controllo igienico-sanitario effettuato dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Parma presso un supermercato situato nella Bassa Reggiana. Durante l’ispezione, i militari hanno riscontrato la presenza di alcune confezioni di pasta alimentare secca visibilmente contaminate da insetti, noti come “punteruoli della pasta”.

La scoperta della contaminazione e le prime misure adottate

Nel corso del controllo, i Carabinieri hanno individuato confezioni di pasta secca infestate da insetti. I prodotti non conformi sono stati immediatamente rimossi dagli scaffali e distrutti, al fine di prevenire qualsiasi rischio per i consumatori. L’intervento tempestivo ha permesso di evitare che la pasta contaminata potesse essere acquistata e consumata.

L’intervento dell’Azienda USL e il fermo cautelativo

Su richiesta dei Carabinieri, è intervenuto il personale della locale Azienda USL, che ha confermato la presenza degli insetti e non ha escluso la possibilità di una più ampia infestazione. Per garantire la tutela della salute pubblica, l’Azienda USL ha disposto il fermo ufficiale cautelativo di tutte le tipologie di pasta alimentare secca esposte alla vendita nel supermercato.

Quantità e valore dei prodotti sequestrati e smaltiti

Il provvedimento ha riguardato complessivamente 4.379 kg di pasta, per un valore commerciale stimato in circa 7.000 euro. La misura è stata adottata per consentire le verifiche necessarie sulla salubrità e l’idoneità igienico-sanitaria degli alimenti. Oltre a questi prodotti, sono state smaltite in via precauzionale anche altre confezioni di pasta e di riso, per ulteriori 2.368 kg.

Sanzioni amministrative al supermercato

Al termine delle operazioni, al legale rappresentante del supermercato sono state comminate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 9.746 euro. Il provvedimento è stato adottato per le violazioni riscontrate in materia di sicurezza alimentare e igiene degli alimenti.

