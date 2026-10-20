Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Due candidati sono stati denunciati dopo aver tentato di falsare l’esame teorico per la patente. L’attrezzatura elettronica, usata per trasmettere i quiz all’esterno, è stata scoperta alla Motorizzazione Civile di Asti, dopo la segnalazione dell’esaminatrice. Per una delle due persone è stato anche necessario l’intervento dei sanitari per l’estrazione di un microauricolare rimasto incastrato nell’orecchio.

Asti, esame della patente con trucco: la segnalazione e i controlli

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato nei giorni scorsi, quando l’esaminatrice ha contattato il 112 insospettita dal comportamento di due soggetti. Un candidato non voleva aprire né togliere il giubbotto prima dell’inizio della prova: sul tessuto è stato notato un piccolo foro, dietro il quale si intravedeva un obiettivo lucido. Un’altra candidata, durante il test, teneva invece lo sguardo rivolto al di fuori dello schermo del computer.

Microcamere e auricolari

Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Asti hanno identificato i candidati e avviato i controlli. Su entrambi è stato trovato un circuito trasmittente orientato verso il monitor, predisposto per inviare all’esterno le domande del quiz in tempo reale. Le apparecchiature elettroniche erano fissate con nastro biadesivo.

Uno dei candidati aveva inoltre un microauricolare, rimasto incastrato nel cavo uditivo. È stato necessario l’intervento del personale sanitario e il successivo trasporto in ospedale per estrarre il dispositivo. L’altro elemento segnalato dagli agenti era il foro praticato nel giubbotto per nascondere l’obiettivo della microcamera.

Le denunce

Gli accertamenti successivi hanno fatto emergere, a carico di entrambi, precedenti specifici e violazioni del Codice della Strada per guida senza patente. Per le condotte contestate sono quindi scattate le denunce in stato di libertà all’Autorità giudiziaria.

IPA