Patentino antifascista, Nordio cita Mussolini: "Firmò il codice penale nel 1930", perché resiste ancora oggi

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Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, commentando l’istituzione del "patentino antifascista" proposto dagli organizzatori della Fiera nazionale della piccola e media editoria Più libri più liberi, ha ricordato che il codice penale porta la firma di Benito Mussolini. A distanza di quasi un secolo, resiste ancora oggi.

Le parole di Nordio sul codice penale e Mussolini

"Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, cioè il codice penale, reca la firma di Mussolini".

Lo ha dichiarato il ministro della Giustizia Carlo Nordio, commentando l’istituzione del patentino antifascista proposto dagli organizzatori della Fiera nazionale della piccola e media editoria Più libri più liberi, in programma a Roma il prossimo dicembre.

Non è la prima volta che Nordio ricorda che il codice penale porta la firma di Mussolini.

A gennaio 2026 aveva affermato in Parlamento: "Il codice penale firmato da Benito Mussolini gode ancora di buona salute".

L’attacco di Bonelli al ministro Nordio

Angelo Bonelli, leader di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), ha definito le dichiarazioni del ministro "vergognose, vorrei ricordargli che è vero che Mussolini ha apposto la firma nel 1931 al Codice penale ma quel Codice penale è stato modificato dalla Repubblica italiana, dalla lotta antifascista, dalle sentenze della Corte Costituzionale".

E ancora: "Stanno strizzando l’occhio ai neofascisti di Vannacci".

Perché il codice penale del 1930 resiste ancora oggi

A ormai quasi un secolo dalla sua entrata in vigore, il codice penale del 1930 è ancora un pilastro del sistema sanzionatorio in Italia.

Il principale motivo della sua longevità, come spiegato da orizzontegiuridico, sta nella sua "straordinaria solidità formale" e nel fatto che Arturo Rocco impose fin dal 1910 il cosiddetto "tecnicismo giuridico". L’idea alla base era che il giurista dovesse occuparsi solo del "diritto positivo" (la legge scritta), ignorando la sociologia, la filosofia, l’antropologia criminale e la politica. Ciò servì a blindare il codice dalle critiche sociali.

Con la caduta del fascismo e l’instaurazione della democrazia fondata sulla Costituzione Repubblicana del 1948, poi, il Codice Rocco è rimasto in piedi grazie a una costante opera di "chirurgia costituzionale", attraverso cui la Corte Costituzionale "non ha abbattuto l’edificio", limitandosi a rimuovere "le parenti portanti che contrastavano con i principi democratici".

Le parole di Giorgia Meloni sul patentino antifascista

Le dichiarazioni di Carlo Nordio hanno fatto seguito al post pubblicato da Giorgia Meloni nella mattinata di domenica 14 giugno.

La premier ha parlato di "censura". Nel suo post si legge: "Per partecipare a Più libri più liberi, le case editrici dovranno ottenere quest’anno il ‘patentino antifascista’, sottoscrivendo un’apposita dichiarazione. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero: sei libero, ma solo se dici quello che loro ti permettono di dire, se pensi quello che loro pensano, se leggi quello che loro considerano consono".

Giorgia Meloni ha aggiunto: "La cancellazione delle idee non di sinistra, camuffata da lotta antifascista, è un vecchio vizio della sinistra".

La replica di Più libri più liberi

A Giorgia Meloni ha risposto una nota di Più libri più liberi: "La decisione di chiedere ai partecipanti di sottoscrivere una dichiarazione sulla condivisione dei principi costituzionali, democratici e inderogabili, non è affatto censura, ma un’esigenza di chiarezza e unità tra i diversi attori presenti in fiera. È un documento basato su riferimenti istituzionali e universali privo di visioni di parte, senza accenni politici e tantomeno legami partitici".

Il comunicato prosegue così: "È evidente che così non è stato interpretato. Siamo rammaricati di quanto sta accadendo. L’intervento della Presidente del Consiglio e il dibattito generale che ne è scaturito ci inducono a un ulteriore attento approfondimento per rispetto istituzionale".