Patrick Bruel accusato di violenza sessuale da 13 donne, il cantante e attore sotto interrogatorio a Parigi

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Il cantante e attore francese Patrick Bruel, accusato da diverse donne di violenza sessuale, è stato posto in stato di fermo a Parigi per essere interrogato su alcune delle denunce presentate contro di lui. Bruel, 67 anni, fino a questo momento ha contestato le accuse nei suoi confronti. Le vittime sarebbero 13.

Patrick Bruel accusato di violenza sessuale e fermato a Parigi

Nella mattinata di lunedì 8 giugno, attorno alle ore 8,30, Patrick Bruel è stato posto in stato di fermo a Parigi affinché sia interrogato a proposito di alcune delle denunce di violenza sessuale presentate contro di lui da diverse donne. La notizia è stata riportata da France Info e confermata dalla Procura di Nanterre. In totale, l’interrogatorio dovrebbe vertere su accuse riguardanti 13 vittime.

Lo stato di fermo può essere prorogato per un massimo di 48 ore. Al termine di questo periodo, che si concluderà mercoledì mattina, potrà essere rilasciato o condotto davanti a un giudice.

ANSA

La nota degli avvocati di Patrick Bruel

Bruel, fino a questo momento, ha contestato le accuse.

Gli avvocati del cantante e attore francese, in un comunicato riportato da BFMTV, hanno dichiarato: “Da diverse settimane aveva fatto sapere di essere a disposizione della giustizia per poter finalmente rispondere nel quadro di una procedura giudiziaria, davanti all’autorità competente. Risponderà a tutte le domande degli inquirenti, trasmetterà loro tutti gli elementi necessari a dimostrare la sua innocenza“.

Il commento dell’avvocata di una delle accusatrici

Jade Dousselin, avvocata di Daniela Elstner, una delle accusatrici di Bruel, ha commentato all’Afp: “Attendiamo con ansia gli sviluppi, anche se ovviamente è un grande sollievo”.

Chi è Patrick Bruel

Patrick Bruel è nato nel 1059 a Tiemcen, nell’allora Algeria francese.

I suoi primi ruoli da attore risalgono al 1978, quando all’età di 18 anni ha ottenuto il ruolo di protagonista, accanto a Roger Hanin e Marthe Villalonga, nel film ‘Le Coup de sirocco‘ diretto da Alexandre Arcady.

Il grande successo internazionale per Patrick Bruel è arrivato nel 1984, con la canzone ‘Marre de cette nana‘, scritta da Gérard Presgurvic. Due anni dopo ha pubblicato il suo primo album, intitolato ‘Deux faces‘.

È, però, negli anni Novanta che è esplosa la cosiddetta “Bruelmania“: in quegli anni si è diviso tra cinema e musica, distinguendosi anche come giocatore di poker.

In Italia il suo nome è legato principalmente al film del 2017 ‘Una famiglia‘, nel quale ha ricoperto il ruolo di protagonista.

In seguito alle accuse mosse da alcune donne contro Bruel, le ultime cinque rappresentazioni a Parigi dello spettacolo teatrale in cui recita sono state cancellate.

La star ha anche annunciato la cancellazione della maggior parte del suo tour, che avrebbe dovuto prendere il via a metà giugno a Parigi in Francia per poi proseguire con i festival. Diversi altri concerti sono ancora in programma per l’autunno.