Patrick Muldoon morto all'improvviso per un infarto, l'attore e cantante aveva 57 anni

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’attore Patrick Muldoon è morto all’età di 57 anni a causa di un improvviso infarto avvenuto domenica 19 aprile. Celebre per i ruoli in Melrose Place e Starship Troopers, Muldoon era anche un apprezzato produttore e cantante della band The Sleeping Masses. Il suo ultimo film Dirty Hands è atteso nelle sale entro fine 2026. Lascia la compagna e la famiglia.

Morto di infarto l’attore Patrick Muldoon

Hollywood piange la scomparsa di Patrick Muldoon, l’attore statunitense noto per i suoi ruoli iconici nelle soap opera e nel cinema di fantascienza. Muldoon è morto improvvisamente nella mattinata di domenica 19 aprile 2026, all’età di 57 anni.

Secondo quanto riferito dalle principali testate internazionali e confermato da fonti vicine alla famiglia, la causa del decesso è stata un infarto fulminante. La notizia ha scosso profondamente il mondo dello spettacolo, dove l’artista era stimato sia come interprete che come produttore.

ANSA

Nato a San Pedro nel 1968, Muldoon ha iniziato la sua carriera mentre frequentava la University of Southern California, dove si distinse anche come giocatore di football nei Trojans. Dopo le prime apparizioni in sitcom come Who’s the Boss? e Bayside School, ottenne la popolarità grazie al personaggio di Austin Reed nella soap Il tempo della nostra vita (Days of Our Lives).

Dai successi in TV a Starship Troopers

L’attore ha consolidato la sua fama televisiva negli anni Novanta interpretando il perfido Richard Hart nella serie cult Melrose Place. Sul grande schermo, la sua interpretazione più celebre resta quella di Zander Barcalow nel film di fantascienza del 1997 Starship Troopers – Fanteria dello spazio, diretto da Paul Verhoeven.

Nel corso degli anni, Muldoon ha partecipato a numerose produzioni di successo, tra cui Stigmate e il recente C’era una truffa a Hollywood. Ma, oltre alla recitazione, Patrick Muldoon aveva intrapreso con successo la carriera di produttore esecutivo.

Tra i suoi crediti figurano pellicole di rilievo come Il collezionista di carte di Paul Schrader e Detective Marlowe. Attualmente era impegnato nella produzione del thriller Kockroach. Il suo ultimo film come protagonista, il crime thriller Dirty Hands, è attualmente in fase di post-produzione e la sua uscita nelle sale è prevista per la fine del 2026.

La passione per la musica e l’impegno artistico

Parallelamente alla sua attività cinematografica, Muldoon coltivava una profonda passione per la musica. Era infatti il cantante e frontman della band rock The Sleeping Masses. Gli amici e i colleghi lo ricordano come una persona estremamente generosa e dotata di un raro senso dell’umorismo, capace di far sentire chiunque al sicuro e valorizzato.

Conosciuto affettuosamente come “Bobo” dai suoi cari, il cordoglio espresso dai fan e dai colleghi di set evidenzia quanto Muldoon fosse amato per la sua umanità oltre che per il suo talento.

Muldoon lascia la compagna Miriam Rothbart, i genitori e la sorella Shana, sposata con Ahmet Zappa. La famiglia ha chiesto il rispetto della privacy in questo momento difficile, mentre numerosi tributi continuano ad arrivare da ogni parte del mondo per onorare la memoria di un artista poliedrico scomparso troppo presto.