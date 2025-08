Patrik Thomas Nicholson morto in scontro auto-moto a Palermo, era il giorno del suo 20simo compleanno

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Incidente mortale a Palermo. Patrik Thomas Nicholson ha perso la vita nel giorno del suo 20esimo compleanno in uno scontro tra la sua moto e un’auto in uscita da un distributore Q8, su viale Regione Siciliana. Il corpo è stato sbalzato di diversi metri. Per lui non c’è stato niente da fare.

Scontro moto-auto nella notte

Patrik Thomas Nicholson era in viaggio verso i suoi amici, che lo attendevano per festeggiare il suo 20esimo compleanno, quando si è scontrato con una vettura. Nella notte di lunedì 4 agosto, lungo viale Regione Siciliana, la moto del giovane ha incontrato violentemente un’auto in uscita da un distributore Q8, nella zona dell’area commerciale Rubino.

Gli automobilisti di passaggio si sono fermati e hanno chiamato i soccorsi. Nonostante la rapidità dei soccorsi, per il 20enne non c’è stato nulla da fare. Constatato il decesso, è stato possibile identificare la vittima dai documenti.

Gli agenti hanno subito delimitato lo spazio e avviato le operazioni di rilievo. Sono state anche richieste le immagini delle videocamere di sicurezza della zona, in particolare del distributore, per verificare le responsabilità dello scontro fatale.

Le dinamiche dell’incidente

Una prima ricostruzione dell’incidente vuole che uno dei due mezzi si muovesse ad alta velocità. C’è da chiarire se fosse la moto di Nicholson in viaggio o l’auto in uscita, che ha accelerato per immettersi sulla carreggiata. Solo le immagini di sicurezza potranno chiarirlo.

Le cause dell’incidente sono quindi ancora in fase di accertamento, ma da come erano posizionati i mezzi di trasporto all’arrivo dei soccorsi e degli agenti, e dalle testimonianze degli altri automobilisti, sappiamo che il 20enne è stato sbalzato via da uno scontro violento. Il suo corpo si trovava a diversi metri dai mezzi.

Chi era Patrik Thomas Nicholson

La vittima dell’incidente è Patrik Thomas Nicholson, nato proprio il 4 agosto 2005. Era, infatti, il giorno del suo compleanno. Secondo quanto è emerso, si stava dirigendo proprio da amici e familiari per festeggiare.

Era residente a Palermo. La sua identità è stata confermata immediatamente, ma non si conoscono altri dettagli sulla sua vita, come il percorso scolastico o se avesse iniziato a lavorare.

Sappiamo che al momento dell’arrivo dei soccorsi era vivo, le sue condizioni erano molto gravi e il personale del 118 non è riuscito a metterlo in sicurezza per il trasporto in ospedale. Poco dopo è stato dichiarato deceduto.