Patrimonio senza eredi in Italia va allo Stato, nel 2040 potrebbe incassare oltre 88 miliardi di euro
L'Italia potrebbe arrivare ad incassare più di 88 miliardi di euro nel 2040 grazie ai patrimoni senza eredi: cosa prevede la legge sull'eredità
Finirà nelle casse dello Stato il patrimonio lasciato da un uomo senza eredi deceduto nella provincia di Reggio Emilia nel marzo del 2009. Il giudice tutelare del tribunale di Modena, applicando la norma relativa all’articolo 586 del Codice civile, ha dichiarato l’eredità “vacante”. In base a una stima, ammonta a 8 miliardi di euro il totale dei patrimoni di persone senza eredi in Italia, ma nel 2040 la cifra potrebbe toccare quota 88 miliardi.
- Il caso dell'"eredità vacante" a Reggio Emilia
- Cosa prevede il Codice civile per le "eredità vacanti"
- Quanto valgono i patrimoni senza eredi in Italia: la maxi cifra
Il caso dell'”eredità vacante” a Reggio Emilia
Il caso specifico dell'”eredità vacante” a Reggio Emilia è riportato dal Corriere della Sera. Il giudice Daniela Di Girolamo del Tribunale civile di Modena, competente per giurisdizione, ha dichiarato cessata la dichiarazione di giacenza dell’eredità di un uomo deceduto in provincia di Reggio Emilia nel marzo 2009 “per intervenuta prescrizione del diritto di accettare l’eredità da parte di tutti i chiamati”.
Conseguentemente, il giudice ha revocato la nomina del curatore nominato, stabilendo infine “l’acquisto automatico allo Stato dei beni dell’uomo“.
Cosa prevede il Codice civile per le “eredità vacanti”
Il giudice ha applicato la norma relativa all’articolo 586 del Codice civile, che risolve il potenziale problema legato all’assenza di eredi di una persona defunta.
Lo scopo è quello di evitare che i beni della persona deceduta possano rimanere in stato d’abbandono, in quanto privi di un legittimo titolare.
Quanto valgono i patrimoni senza eredi in Italia: la maxi cifra
In Italia, in caso di assenza di testamento e parenti fino al sesto grado, l’eredità viene devoluta allo Stato. Redigendo un testamento, però, è possibile destinare il proprio patrimonio a enti di beneficenza (lasciti solidali).
Secondo una stima dell'”Evaluation Lab” di “Fondazione Giordano Dell’Amore” per “Fondazione Cariplo”, a oggi i patrimoni di persone senza eredi corrispondono a circa 8 miliardi, ma potrebbero valere 20,8 miliardi nel 2030 e salire fino a 88,1 miliardi nel 2040.
Stando allo studio di Cariplo, ciò avverrebbe a causa della scarsa propensione degli italiani a fare testamento e per l’innalzamento dell’età media nel nostro Paese.
Nel report della Fondazione Cariplo si legge: “Ammettendo che tutte queste persone decidessero di devolvere interamente il patrimonio a istituzioni di beneficenza si tratterebbe di un ammontare davvero considerevole. Da questa stima rimane esclusa la componente di quelle famiglie con eredi che potrebbero decidere comunque di devolvere una quota per il bene delle comunità”.