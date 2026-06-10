Patrizia Caselli morta a 66 anni, aveva tumore ai polmoni al 3° stadio: fu compagna di Walter Chiari e Craxi

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Patrizia Caselli è morta all’età di 66 anni. L’attrice, conduttrice tv, showgirl e cantante aveva un tumore ai polmoni al terzo stadio, come rivelato da lei stessa nel 2024. Volto noto della tv degli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, fu compagna di Walter Chiari e Bettino Craxi.

Addio a Patrizia Caselli, è morta a 66 anni

La notizia della morte di Patrizia Caselli è stata riportata da varie testate, tra cui Il Messaggero.

Caselli, attrice, conduttrice tv, showgirl e cantante nata a Udine il 13 maggio 1960, è deceduta all’età di 66 anni. Nel 2024 le era stato diagnosticato un tumore ai polmoni arrivato al terzo stadio.

ANSA

Il racconto di Patrizia Caselli sul tumore

A rendere pubblica la malattia era stata la stessa Patrizia Caselli, in occasione di un’intervista concessa nel 2024 al Corriere della Sera in cui aveva rivelato che a febbraio le era stato trovato un “carcinoma al polmone, al terzo stadio su quattro”.

“Sono terrorizzata, non sono pronta a lasciare niente, non solo un figlio”, aveva aggiunto.

A proposito delle prospettive di vita, Patrizia Caselli aveva confidato: “Continuo a chiederlo al medico e non riesco a trattenere il dato che mi dà”.

Il suo racconto era proseguito così: “Al Policlinico di Milano, mi hanno asportato mezzo polmone destro e linfonodi trovati in metastasi, cosa che non si aspettava neanche il medico. Quello è stato il momento più brutto. Avevo sperato non fosse necessaria la chemio, ma ora l’ho cominciata”.

Chi era Patrizia Caselli

Patrizia Caselli è stata un volto noto della televisione italiana degli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso.

La sua carriera era iniziata da giovanissima, tra pubblicità e cinema. Successivamente, si era affermata nelle tv private Antennatre e Telealtomilanese, come showgirl e conduttrice, spesso al fianco di Walter Chiari, con cui ebbe una relazione durata fino al 1987. Negli stessi anni si cimentò anche nella musica, incidendo diversi 45 giri, e nel teatro.

Debuttò in Rai nel 1987 con il varietà estivo di Rai2 “Bella d’estate“, ancora accanto a Walter Chiari. Partecipò, poi, a “Chi tiriamo in ballo?” e, nel 1988, arrivò la conduzione in solitaria di “Master 88“. Nel 1989‑1990 fu al timone, assieme a Luciano Rispoli, del programma “La rete“. Dal 1991 Patrizia Caselli divenne il volto del contenitore pomeridiano di cronaca “Detto tra noi“, condotto con Piero Vigorelli. Nel 1993 condusse anche il gioco del mezzogiorno “Se fosse…“.

Dopo il 1994, decise di lasciare la televisione per seguire ad Hammamet Bettino Craxi, a cui fu legata sentimentalmente per nove anni, fino alla morte dell’ex presidente del Consiglio nel 2000.

Negli anni Duemila Patrizia Caselli era tornata sporadicamente a recitare, come in occasione dei film “La fabbrica del vapore” del 2000 e “Dentro la città” del 2004.