Patrizia Laquidara, l’intervista alla cantautrice: “La voce è il mio sismografo”

Ci sono lavori che non arrivano per occupare spazio, ma per crearlo. Flòrula di Patrizia Laquidara, disponibile dal 6 febbraio, nasce da questa necessità silenziosa: non aggiungere, ma mettere in relazione; non affermare, ma accogliere. Il suo titolo, preso in prestito dal lessico botanico, indica l’insieme delle specie che abitano un territorio. Nella musica di Patrizia Laquidara diventa una metafora delicata e precisa: un ecosistema umano ed emotivo fatto di presenze fragili e resistenti, di memorie che non chiedono di essere spiegate, ma ascoltate. Il singolo Nessuno deve restare di fuori è il cuore lento di questo paesaggio. Un brano che nasce da una storia personale e, nel tempo, smette di appartenere solo a chi l’ha scritta. Qui la voce non è mai solitaria: si apre, si moltiplica, diventa gesto corale. Cantare insieme a Giulia Mei per Patrizia Laquidara non è una scelta estetica, ma un atto di fiducia. È l’idea che l’identità non sia una linea retta, ma un cerchio che può sempre allargarsi, includere, fare spazio. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Patrizia Laquidara si muove con la stessa attenzione con cui costruisce le sue canzoni. Parla di fragilità senza difese, del bisogno di solitudine come forma di cura, del tempo come compagno con cui negoziare, non come nemico da battere. Racconta la voce come un sismografo, capace di registrare ogni scossa interiore, e la musica come una casa viva, fatta di incontri, di ritorni, di attraversamenti. Ne emerge un ritratto intimo, mai esibito, in cui il racconto non serve a spiegare, ma a stare. A restare. A tenere aperta una soglia. Perché, come suggerisce questo progetto, forse l’unico gesto davvero necessario oggi è continuare a costruire luoghi (sonori, emotivi, umani) in cui nessuno debba restare di fuori.

Nessuno deve restare di fuori è il singolo che apre il progetto: in un certo senso, è la carta d’identità dell’album. Quando ha capito che fosse proprio questo il brano giusto per presentare il nuovo lavoro?

“Non è stata una decisione immediata, anzi, piuttosto complessa. Ho capito che c’erano due aspetti fondamentali. Il primo riguarda la sonorità. Questo brano era già uscito con il titolo Ti ho vista ieri, ma in una veste sonora completamente diversa. Insieme a Edoardo Piccolo, che ha curato con me la produzione artistica, lo abbiamo trasformato profondamente. Nella versione precedente, cantavo da sola: non c’erano cori, né altre voci a sostenermi. Ora, invece, è diventato quasi un inno, con un’energia collettiva molto forte. E questo per me era un passaggio essenziale. Accanto a questa coralità, ci sono suoni arcaici e strumenti antichi come il marranzano, che si mescolano all’elettronica: sono elementi che sento profondamente miei. A un certo punto mi è stato chiaro che questa canzone rappresentava non solo il disco, ma anche il modo in cui desidero presentarmi oggi: un incontro tra radici popolari, sonorità pop e linguaggi più contemporanei, una direzione in cui credo di muovermi anche in futuro”.

Edoardo Piccolo ha contribuito moltissimo agli arrangiamenti e al suono del progetto. Parlate di “elettronica organica”. Cosa significa, concretamente?

“Ho sempre fatto musica abbastanza acustica e non volevo snaturarmi. Volevo introdurre suoni nuovi, più vitali, ma restando fedele a ciò che mi appartiene. Un’elettronica presente, ritmica, che facesse muovere, anche ballare, ma senza dominare tutto. Una mescolanza equilibrata”.

Oltre all’aspetto sonoro, c’è anche il titolo del brano che colpisce: Nessuno deve restare di fuori. È un’espressione che arriva dal suo libro Ti ho vista ieri. Che peso ha avuto il passaggio dalla scrittura alla musica nella scelta di questo brano?

“La canzone nasce proprio dal libro. Ti ho vista ieri racconta molto della mia storia personale, ma anche di quella delle persone che mi sono state vicine. A un certo punto, però, ho sentito l’urgenza di uscire dalla dimensione autobiografica. Non volevo più limitarmi a dire: ‘Sto parlando di me’. Volevo che quel racconto diventasse uno spazio di condivisione, capace di accogliere anche le storie degli altri. È da qui che nasce l’idea di coinvolgere altre voci. In questo senso, la collaborazione con Giulia Mei è stata davvero significativa. C’era in me il desiderio di aprire quel racconto, di non tenerlo confinato in una sfera privata. È stato anche un gesto simbolico: chiedere a un’altra voce femminile di entrare in questa narrazione e farla propria”.

La presenza di Giulia Mei sembra rispondere a un’esigenza espressiva più che alla necessità di colmare un’assenza.

“Non ho mai pensato di coinvolgerla perché mancasse qualcosa a me o a lei. Non si trattava di riempire un vuoto. Mi interessava lavorare con Giulia per diversi motivi: è palermitana, siciliana come me, e ha una voce intensa, arcaica, che si sposava perfettamente con il brano. E poi ammiro sinceramente il suo percorso artistico. Tutto questo ha reso la collaborazione del tutto naturale”.

Ha definito questa canzone il cuore emotivo del progetto. Che tipo di cuore è: fragile, politico, affettivo, rituale?

“Credo che in questo brano ci siano tutti gli elementi di cui mi ha chiesto. Sicuramente è un cuore fragile. Se penso a come mi presento sul palco, come artista e come persona, ciò che spesso mi viene restituito è proprio questa combinazione di fragilità e forza. Ma è anche un cuore politico. Viviamo in un mondo in cui interi popoli vengono trattati come marginali: è fondamentale, oggi più che mai, pensare a un’idea di inclusione il più ampia possibile. Nella canzone, ad esempio, suonano due percussionisti che ho conosciuto durante un viaggio in Brasile, l’anno scorso. È stato un viaggio importante. Li ho incontrati in una favela di Recife, in una realtà sociale molto complessa. Ho conosciuto anche i lavoratori Sem Terra, persone che lottano ancora oggi per la riforma agraria, per ottenere un pezzo di terra. Mi sono sentita molto vicina a quei temi, ed è anche per questo che la canzone si intitola così. La frase ‘nessuno deve restare di fuori’ era già presente nella prima versione ma con il tempo ha acquisito un significato sempre più forte, fino a diventare centrale per me”.

Il viaggio in Brasile, per lei un momento significativo. In che modo lo è stato?

“Sono tornata negli stessi luoghi del mio primo viaggio, quando avevo diciassette anni. Rivederli oggi, con occhi diversi, è stato profondamente trasformativo. Mi ha permesso anche di guardare noi – l’Italia, l’Europa – da un’altra prospettiva. Capire cosa trasmettiamo fuori, come ci raccontiamo. È stato un viaggio importante sotto molti aspetti, soprattutto come donna. Avevo già conosciuto certe realtà in Sud America, ma non ero mai tornata con la consapevolezza che avevo stavolta. Ci sono andata con l’intento di osservare realmente, di vedere”.

C’è una coerenza forte in tutto ciò di cui stiamo parlando. Ti ho vista ieri diventa Nessuno deve restare di fuori. Il ritorno in Brasile, negli stessi luoghi visitati da ragazza, ma con uno sguardo nuovo. In questo continuo rimando tra passato e presente, chi è la Patrizia che ha visto ieri e chi è quella che vede oggi?

“La Patrizia che ho visto ieri è quella che ho ritrovato in Brasile. Era spensierata, felice, con la musica come guida costante. Anche nel primo viaggio, a diciassette anni, c’era la musica: sono tornata proprio per visitare i luoghi citati nelle canzoni che amavo. Allo stesso tempo, però, quella Patrizia era meno consapevole. Non solo di sé, ma anche degli altri, in senso ampio. Oggi sento di essere tornata con uno sguardo diverso. Più consapevole di ciò che sono, ma anche di ciò che mi circonda. Dobbiamo, soprattutto in questo momento storico, prestare attenzione. Guardare il mondo, e vederlo davvero”.

Questa nuova consapevolezza, se possiamo chiamarla così, ha reso le sue valigie più pesanti o più leggere?

“Da un lato sicuramente più pesanti. Credo sia una sensazione condivisa: negli ultimi due anni abbiamo visto quanto dolore e quanta violenza ci siano nel mondo, spesso con un senso di impotenza profondo. Tutto questo appesantisce, inevitabilmente. Le mie valigie, ma anche quelle di molti. Dall’altro lato, però, c’è anche una forma di leggerezza. Quella che nasce dal sentirsi più donna, più centrata, meno in balìa degli eventi. Una consapevolezza che aiuta a conoscersi meglio, a vedersi con più chiarezza, e quindi a intuire con maggiore precisione la propria direzione”.

In questo processo di maggiore consapevolezza, c’è qualcosa che ha fatto più fatica ad accettare?

“Sì, il fatto di ricadere nelle proprie fragilità. Ho un carattere piuttosto perfezionista e mi piacerebbe sentirmi sempre forte. Accettare i propri limiti non è semplice. Non perché i limiti siano qualcosa di negativo, anzi. Possono diventare luoghi di attraversamento, confini mobili. Ma è difficile quando ci si accorge di cadere ancora in certi punti, soprattutto se si pensava di aver già lavorato su quelle fragilità”.

Ha già sottolineato pù volte che questa canzone nasce da Ti ho vista ieri, anche titolo del suo romanzo. Nella sua trasformazione in musica, come convivono le donne del suo albero genealogico?

“Non è facile da spiegare, ma è stato come portarle nel presente e condividerle con il resto. Prendere, per esempio, la trisavola, l’antenata più lontana, e farla entrare in un contesto contemporaneo, mescolarla alle persone che fanno parte della mia vita oggi. Anche il lavoro con Giulia Mei va in questa direzione. È una cantautrice giovane, sta costruendo il suo percorso. Affidarle storie che risalgono addirittura alla mia trisavola è stato come passarle il testimone. C’è un altro esempio, molto significativo, nella seconda parte del disco. In Ti saluto, canto insieme a un giovane rapper: si chiama El Coco, ed è uno dei miei nipoti. Avevo scritto il brano e sentivo che serviva una parte parlata, ma non volevo interpretarla io. Chiamarlo è stato naturale, sia perché apprezzo molto quello che fa, sia perché in questo modo si chiudeva un cerchio: dalla trisavola al nipote, passando attraverso le generazioni del mio albero genealogico. A volte mi chiedo come reagirebbero le mie antenate nel sentirsi dentro un disco così contemporaneo, tra cantautorato, elettronica e suoni attuali”.

Tra queste donne, ce n’è una che riconosce come una sorta di “Patrizia ante litteram”?

“No, non direi. Piuttosto, sento che ognuna di loro vive in me, anche solo in piccola parte. Ma credo sia così per tutti: siamo dentro un albero genealogico che, in un certo senso, portiamo dentro. C’è sempre qualcosa di chi ci ha preceduto”.

E come convivono tutte queste presenze interiori con il bisogno, oggi molto diffuso, di solitudine?

“Convivono bene. Ho un grande bisogno dei miei spazi. Faccio una vita molto esposta: salgo sul palco, sto spesso in mezzo alla gente. Proprio per questo sento l’esigenza di isolarmi, di ritagliarmi momenti solo miei. Queste presenze non mi disturbano, anzi. Fanno parte di me, abitano silenziosamente quei momenti”.

Devo ammettere che mi ha un po’ spiazzato, ma è una bella risposta.

“Perché siamo tutti un po’ multiformi. Sento di avere tante voci dentro di me, e sta a me farle convivere. È qualcosa che si riflette anche nel mio percorso artistico. Non ho mai seguito una direzione unica e lineare. A volte penso di voler fare un disco e invece scrivo un libro, che però costruisco come fosse un album. Oppure inizio un progetto cantautorale e finisco per creare un lavoro di musica popolare. Seguo molto l’istinto. Non analizzo troppo. Questo essere tante cose mi appartiene, e ci sto bene”.

Questo essere ‘tante cose’ l’ha mai fatta sentire una voce fuori dal coro?

“Assolutamente sì”.

E, quando ci si sente così, come si riesce a stare dentro quella condizione?

“O ci si adegua, oppure ci si accetta. Sapendo che ci sono dei prezzi da pagare e che qualcosa andrà perso. Personalmente, trovo molto più difficile adeguarmi che accettarmi”.

Che cosa pensa di aver perso, non adeguandosi?

“Sicuramente una maggiore visibilità, nel campo musicale e artistico. Direi soprattutto questo”.

Parlando di voci e presenze femminili, c’è stata una donna che da bambina ha guardato pensando “da grande sarò come lei”?

“No, non ho mai avuto quel pensiero. Ci sono state però molte donne che ho ammirato, che mi sono state vicine. Alcune oggi le sto raccontando e cantando. Nel mio libro, e ora anche nelle canzoni, c’è una figura che si chiama Anna: era la mia madrina siciliana. Una donna molto semplice, popolare, ma anche profondamente saggia. Mi piaceva osservarla, vedere come si muoveva, ascoltare quello che diceva. Non ho mai pensato di voler essere come lei, ma sicuramente ho imparato molto. E questo vale anche per alcune figure maschili”.

A questo punto è inevitabile chiederle: chi sono stati i suoi maestri?

“Ne ho avuti diversi, in momenti differenti della vita. Persone che sono arrivate, mi hanno lasciato qualcosa, e poi magari se ne sono andate. Il primo è stato mio padre Giuseppe. Poi ce ne sono stati altri, ma se devo dire chi è stato il primo maestro, non avrei esitazioni: lui”.

Che rapporto ha con la natura: è per lei matrigna o benigna? Flòrula è un termine botanico, parla di ecosistemi, e intanto sentiamo anche come sottofondo di quest’intervista il canto del suo canarino.

“Conosco bene anche la dimensione matrigna della natura. L’ho vista da bambina, quando passavo molto tempo all’aperto e avevo tanti animali. L’ho visto nei gatti, nei cani, nelle lucertole, nei pipistrelli. Ma oggi sento sempre di più quanto la natura sia necessaria per me. È un luogo in cui ritrovo pace interiore, quindi la percepisco come un elemento benigno. Quando emerge il suo lato più duro, mi spaventa. Forse è una delle cose che mi fanno più paura. Ma lo accetto come parte del suo equilibrio”.

Se fosse un fiore, quale sarebbe?

“Una margherita”.

Perché?

“Per la semplicità. Forse non ha nemmeno un profumo particolarmente intenso, ma mi piacciono il bianco e il giallo insieme, due colori quasi opposti per me. È un fiore che si trova nei campi, tra i primi a comparire in primavera. Basta un mazzo di margherite per rendere felice qualcuno”.

Lei parla di Flòrula come di un ritorno alla musica intesa come casa viva. Cos’è “casa”, per lei?

“Stare con le persone a cui voglio bene. Gli amici, le relazioni in cui ci si sente a proprio agio. Questo è casa, ovunque nel mondo”.

Ha mai avuto la sensazione di non avere radici?

“Molto spesso”.

E come si supera?

“Col tempo si impara ad allargare lo sguardo. A vedere la propria casa in più luoghi. L’anno scorso, come ricordavo, sono stata un mese in Brasile e lì mi sono sentita a casa, a volte più che qui. Da giovane, per le mie doppie origini siculo-venete, questa mancanza di radici era un problema. Poi ho capito che mi aveva anche dato molto. È grazie a quella sensazione che ho potuto fare Il canto dell’anguana, un disco di musica popolare dedicato al Veneto, dove vivo. Non sono nata lì, non parlo il dialetto, ma cantarlo mi ha fatto sentire parte di quella terra. Qualcuno ha scritto che per appartenere a un luogo bisogna prima cantarlo. E credo di aver cantato molte terre. In questo disco, ad esempio, c’è forse più Sicilia che Veneto. Questa pluralità – l’anima veneta, quella siciliana, l’attrazione per le voci del mondo – mi ha dato libertà, anche artistica”.

Chi scrive e canta dice spesso di mettersi a nudo. Per lei qual è il confine tra l’esporsi e il trattenersi?

“È un confine sottile, e devo stare attenta. Sono una persona un po’ orsa. Anche sui social ho dovuto riflettere a lungo su quanto mostrare. Persino usare un cuoricino per me non è banale: lo associo a un sentimento che ha un peso. Ho dovuto chiedermi fin dove potermi spingere senza forzarmi, senza tradirmi. Alla fine, ho pensato: al mio pubblico voglio bene, perché non dirlo? Ma è stato un percorso. Anche nei rapporti personali alterno molto il caldo e il freddo. Posso essere accogliente e calorosa, ma a volte risultare distante. Chi mi vuole bene credo riesca ad accettare entrambe le sfaccettature”.

La freddezza è anche una forma di protezione?

“Forse sì. Abbiamo tutti i nostri modi per difenderci”.

Se dovesse definirsi, si sentirebbe più narratrice o cantastorie?

“Sono molto simili, ma direi cantastorie. Mi affascinano quelli che lasciano il villaggio, scoprono altri mondi e poi tornano per raccontarli”.

Le emozioni, in una canzone, vanno raccontate o espresse?

“Espresse. Parlare di emozioni rischia di renderle retoriche. Le emozioni si trasmettono con un gesto, un’immagine, un’azione. A teatro, le scene più potenti non sono quelle in cui si spiega cosa si prova, ma quelle in cui lo si fa sentire attraverso un gesto semplice, un passo, un oggetto raccolto. Credo che in una canzone funzioni allo stesso modo”.

Spesso si parla della sua voce con aggettivi come “magnetica” o “visionaria”. Lei, che la vive da dentro, come la definirebbe?

“Fragilissima e fortissima. È come un sismografo sensibilissimo di quello che sono. Registra tutto ciò che mi attraversa. È questo, forse, il modo più giusto per definirla”.

Cosa la ferisce, Patrizia?

“Il dolore degli altri, in modo molto netto. Soprattutto quello di chi non può difendersi. L’ingiustizia mi ferisce profondamente”.

Chi l’ha difesa, quando non riusciva a farlo da sola?

“Come dicevo prima, ho avuto tanti maestri nella mia vita. Persone che mi hanno voluto bene, in modo sincero. Mi sono sempre sentita protetta da queste presenze”.

Il tempo che passa la spaventa? Glielo chiedo anche perché questo album è diviso in due parti, quasi a suggerire un rallentamento, un invito a concedersi tempo. Lei se l’è concesso?

“Sì, forse anche troppo. Sono una di quelle persone che pubblica un disco ogni sette anni, tempi piuttosto anomali per chi fa questo mestiere. Quindi sì, il tempo me lo sono preso. Il tempo che passa non mi fa paura. A volte mi intristisce, a volte mi fa sorridere”.

Cosa sogna ancora Patrizia, o almeno l’artista Patrizia?

“Sogno di scrivere un libro di poesie, che spero possa uscire quest’anno. E sogno di viaggiare molto, di continuare a scoprire nuova musica”.

Non sogna premi o riconoscimenti? Che importanza hanno nel percorso di un’artista?

“Non ci ho mai pensato molto. I premi sono belli, e ne ho ricevuti anche diversi. Sono grata, perché danno fiducia. Ti fanno dire: ‘Ok, sto andando nella direzione giusta’. Ma non è quello che rimane. Quello che resta davvero è la vita. La vita vera, che va vissuta ogni giorno”.

E da cosa è fatta, questa vita vera?

“A volte da cose piccolissime. Uscire e incontrare per caso una persona che ti dice una frase capace di cambiarti la giornata, o la vita. È fatta di natura, del cane, un cirneco dell’Etna che ho chiamato come il vulcano, che porto fuori. Credo di essere una persona semplice. Complessa, ma semplice”.

C’è qualcosa che si augura per sé?

“La serenità, come credo tutti. E anche la felicità, che non guasta”.