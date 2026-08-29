Patrizia Marziale, Luca Barachini e Marco Ratto, chi sono i tre italiani dispersi in Nepal dopo l'alluvione

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È salito a 675 morti il bilancio delle vittime accertate della devastante alluvione che ha colpito Nepal e Tibet. I soccorritori sono al lavoro per individuare le tante persone disperse, tra loro ci sono tre italiani. Dopo Marco Ratto è stata rivelata l’identità degli altri due: sono Patrizia Marzale e il marito Luca Barachini, residenti a Lugano. Intanto sono rientrati in Italia i due bresciani che erano rimasti bloccati in Nepal.

Alluvione in Nepal, tre italiani dispersi

Sono tre gli italiani che risultano ancora dispersi dopo la devastante alluvione che ha colpito la zona di confine tra Nepal e Tibet.

Grosse frane hanno travolto interi villaggi, provocando centinaia di morti. Le vittime accertate finora sono salite a 675, migliaia le persone che mancano ancora all’appello.

ANSA

Tanti i turisti stranieri che risultano irreperibili, tra loro ci sono tre italiani.

Dispersi Marco Ratto, Patrizia Marziale e Luca Barachini: chi sono

Nell’ultimo elenco delle persone disperse diffuso dalla polizia nepalese figurano i nomi di Patrizia Marziale e Luca Barachini.

Si tratta di una coppia residente a Lugano, lui cittadino italiano e lei col doppio passaporto italo-svizzero.

I nomi di Marziale e Barachini si aggiungono a quello di Marco Ratto, 50enne orafo di Rapallo che si trovava in vacanza da solo in quelle zone. Da allora la famiglia non ha più sue notizie.

L’ultimo post prima del disastro

Barachini e Marziale stavano compiendo in quei giorni un viaggio itinerante tra Tibet e Nepal, da Lhasa a Kathmandu.

“Chiedimi se sono felice…sì”, scriveva la donna in un post su Facebook del 22 agosto in cui raccontava il loro percorso.

Rientrati in Italia due escursionisti bresciani

Intanto sono rientrati in Italia due escursionisti bresciani che erano rimasti bloccati in Nepal in seguito alle alluvioni.

“Siamo sani e salvi, l’importante è quello. Ma il pensiero va alla gente ancora isolata o sotto il fango, la concentrazione di tutti deve andare a loro”, hanno detto i due all’Ansa appena atterrati all’aeroporto di Orio al Serio.

“Per la popolazione si tratta di una situazione difficilissima da superare: serve l’aiuto di tutti per uscirne”, hanno detto.