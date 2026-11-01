Patrizia Monteleone morta nella piscina di casa a Erba, arrestato per omicidio l'ex marito

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sarebbe stata uccisa Patrizia Monteleone, la donna di 64 anni trovata morta lo scorso 27 settembre nella piscina di casa a Erba. Nella serata del 31 ottobre i carabinieri del comando provinciale di Como hanno arrestato per omicidio l’ex marito della donna, Carmine Civitillo, 76 anni. Secondo l’accusa la vittima, disabile e costretta su una sedia a rotelle, sarebbe stata soffocata prima di essere gettata in acqua.

Patrizia Monteleone morta nella piscina di casa a Erba

Nella serata di sabato 31 ottobre i carabinieri del comando provinciale di Como hanno arrestato Carmine Civitillo, 76 anni, accusato dell’omicidio dell’ex moglie Patrizia Monteleone, 64 anni. Lo riporta Ansa.

La donna, disabile, era stata trovata morta lo scorso 27 settembre nella piscina della sua abitazione a Erba, in provincia di Como. Era stato proprio l’ex marito a lanciare l’allarme, raccontando di aver trovato al suo rientro a casa la carrozzina accanto alla piscina e la donna in acqua.

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L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita dai carabinieri in provincia di Benevento, di dove l’uomo è originario e dove si era trasferito da alcuni giorni, anche a causa del fatto che la villetta era stata messa sotto sequestro.

L’ex marito arrestato per omicidio

L’ex marito di Patrizia Monteleone è indagato per omicidio volontario pluriaggravato, secondo gli inquirenti Carmine Civitillo avrebbe ucciso la moglie per poi buttarla in piscina nel tentativo di simulare un incidente.

La coppia si era separata diversi anni fa: rimasta semiparalizzata e non in grado di deambulare autonomamente dopo un inctus, la 64enne era tornata da alcuni mesi a vivere nella villetta dell’ex marito insieme alla figlia e al compagno di quest’ultima, in attesa di una sistemazione alternativa.

La 64enne era stata trovata morta lo scorso 27 settembre, verso mezzogiorno, quando l’ex marito aveva chiamato i soccorsi dopo aver avvisato il figlio non convivente. L’uomo aveva raccontato di essere uscito di casa di buon’ora, di essere rientrato in tarda mattinata e di aver trovato la carrozzina accanto alla piscina e l’ex moglie in acqua.

Le indagini

Una versione che non ha convinto gli inquirenti: fin dai primi sopralluoghi sul posto sono emersi forti dubbi sul fatto che la donna, non in grado di muoversi autonomamente, potesse aver raggiunto da sola la piscina, cadendo in acqua.

La procura di Como ha subito disposto una serie di accertamenti tecnico-scientifici, esami medico legali, intercettazioni telefoniche e analisi dei sistemi di videosorveglianza. Secondo l’accusa la donna sarebbe morta per soffocamento prima di essere gettata in acqua: l’autopsia avrebbe evidenziato una serie di lacerazioni a livello della bocca.

Secondo gli inquirenti l’uomo avrebbe soffocato l’ex moglie, comprimendole con forza la bocca, l’avrebbe quinti spinta con la sedia a rotelle sul bordo della piscina e l’avrebbe gettata in acqua, nel tentativo di simulare un incidente.