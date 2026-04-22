Patrizia Parodi morta nell'incidente in galleria tra Albenga e Alassio, scontro col carro funebre: grave bimbo

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Una donna di 73 anni, Patrizia Parodi, è morta in un incidente stradale avvenuto in una galleria tra Albenga e Alassio sull’Aurelia bis. L’automobile su cui viaggiava assieme al nipote, di 6 anni, si sarebbe scontrata frontalmente con un carro funebre. Le condizioni di salute del bimbo, trasportato in ospedale in elisoccorso, sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo alla guida del carro funebre è rimasto lievemente ferito. L’Aurelia bis è stata momentaneamente chiusa al traffico dopo l’incidente.

Incidente mortale sull’Aurelia bis tra Albenga e Alassio

L’incidente stradale è avvenuto pochi minuti dopo le ore 11 del mattino di mercoledì 22 aprile in una galleria sull’Aurelia bis tra le città di Albenga e Alassio.

In base alle prime informazioni sul sinistro riportate da Il Secolo XIX, lo scontro frontale tra l’auto su cui viaggiavano la vittima Patrizia Parodi e il nipotino di 6 anni e il carro funebre sarebbe stato causato da un malore accusato dalla donna.

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I soccorsi dopo l’incidente sull’Aurelia bis

A lanciare l’allarme e a dare il via alla macchina dei soccorsi sono stati gli altri automobilisti. Sul luogo dell’incidente sono arrivate due automediche, due ambulanze della Croce Rossa di Alassio e della Croce Bianca di Albenga, sezione di Villanova d’Albenga, oltre all’elisoccorso Grifo.

Il bambino è rimasto incastrato tra le lamiere dopo l’incidente. Dopo che i vigili del fuoco sono riusciti a liberarlo, è stato trasportato all’ospedale Gaslini in elicottero.

Le condizioni di salute del nipote di Patrizia Parodi sono serie, ma il piccolo, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

L’autista alla guida del carro funebre è rimasto lievemente ferito nello scontro frontale con l’auto. Quando è avvenuto l’incidente, stava portando una salma a un funerale previsto ad Alassio.

Chiusa l’Aurelia bis dopo lo scontro frontale mortale

L’Aurelia bis, dove è avvenuto l’incidente stradale in una galleria tra Alassio e Albenga che è costato la vita a Patrizia Parodi, è stata momentaneamente chiusa al traffico dopo lo scontro frontale mortale tra l’auto e il carro funebre.