Patrizia Pellegrino dal nuovo debutto a teatro alla fatica di esporsi e all’eredità invisibile del padre

C’è un momento, nella vita, in cui si smette di rincorrere e si comincia a guardarsi dentro. Non è detto che abbia a che fare con l’età, ma piuttosto con quello che si è attraversato: successi, dolori, perdite, rinascite. Patrizia Pellegrino oggi è lì. In equilibrio tra il palcoscenico e la vita vera, tra l’energia che ancora la muove e la stanchezza che ogni tanto la ferma. In questa fase, raccontarsi diventa anche un modo per fare ordine. Attrice, conduttrice, autrice, madre. E figlia, soprattutto. Perché al centro di tutto per Patrizia Pellegrino, come un filo invisibile e continuo, c’è la figura di suo padre: Mario Pellegrino, avvocato napoletano, uomo di rigore e di cuore, che continua a esserci anche a dieci anni dalla sua morte. Non come ricordo, ma come presenza. È il pensiero che le dà forza prima di entrare in scena, è il sorriso che ancora oggi sente addosso quando ha bisogno di coraggio. «Tutto quello che sono lo devo a lui», dice Patrizia Pellegrino, senza esitazioni. Ed è proprio sul palco che questa forza trova oggi la sua espressione più potente. In Buoni da morire, la nuova commedia scritta e diretta da Gianni Clementi in scena al Teatro Gioiello di Torino per la prima volta dal 23 al 25 gennaio (con la produzione di Fabrizio di Fiore Entertainment e FdF GAT), Patrizia Pellegrino interpreta Barbara, una donna borghese che nella notte di Natale decide, insieme al marito, di uscire dalla propria comfort zone per portare cibo e parole gentili ai senzatetto della città. Un gesto semplice, che però apre un varco profondo. La coppia si ritrova a fare i conti con se stessa, e con ciò che ha smarrito nel tempo: empatia, compassione, capacità di lasciarsi toccare. Tra ironia e verità, lo spettacolo mette a nudo le contraddizioni di una certa morale borghese, interrogando lo spettatore su cosa significhi davvero essere “buoni”. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Patrizia Pellegrino si racconta senza filtri. Parla del palco, sì, ma anche della vita fuori scena: del pubblico femminile che la sostiene, delle ferite mai completamente rimarginate, dell’ironia come strumento per sopravvivere. E, soprattutto, di quel legame fondativo che le ha insegnato tutto: suo padre. Una figura così viva da riuscire, ancora oggi, ad accendere una radio in una stanza vuota. O a regalarle, nel silenzio, la forza di andare avanti.

Buoni da morire: il titolo lascia già intendere un contrasto interessante. In molti la descrivono come una persona dolce e sensibile. Si ritrovi in questa definizione?

“Mi ci ritrovo e mi fa davvero piacere quando sento che le persone parlano bene di me, soprattutto se lo sento da qualcuno che magari raccoglie questi commenti nella vita reale, non solo sui social. Perché, sui social, spesso tutto è amplificato, distorto, a volte fuori misura. Per questo non do troppo peso a ciò che leggo online. Invece, quando qualcuno mi dice con sincerità che in giro si parla bene di me, che mi descrivono come una persona dolce, per me è una grande soddisfazione. Vuol dire che, forse, riesco davvero a trasmettere qualcosa di positivo”.

E questa sua dolcezza si riflette anche nel personaggio che interpreta in Buoni da morire?

“In scena, interpreto Barbara, una donna che crede ancora profondamente in certi valori. Ha un forte senso della solidarietà e sente il dovere di aiutare chi si trova in difficoltà. In questo caso si tratta di un senzatetto. Barbara non si volta dall’altra parte di fronte al disagio degli altri, crede nella vita e nella possibilità di fare la differenza. Nel corso della storia, nella loro casa arriva un uomo che vive per strada e che sconvolge completamente la loro routine familiare. All’apparenza sembra un elemento di disturbo, ma in realtà porta con sé una verità più profonda. Quest’uomo, interpretato da Blas Boca Rey, non è uno sconosciuto qualsiasi: è un ex compagno di scuola della coppia. E qui emerge un tema importante: nella vita tutto può cambiare. Lui era il figlio di un giudice di Cassazione, cresciuto in un contesto colto e stabile. Eppure, si ritrova a vivere per strada. Succede”.

A un certo punto lo spettacolo sembra porre una domanda scomoda: chi sono davvero le persone buone?

“Viene fuori il vero volto delle persone: chi tende la mano e chi si tira indietro. Io, nella vita, ho sempre cercato di aiutare. Ma anche sul palco – come nella realtà – ti accorgi che aiutare non è sempre semplice. Bisogna fare attenzione, perché in certi casi, nel tentativo di aiutare, rischi di trascinarti dentro i problemi degli altri, fino a farti del male. Persone come i senzatetto hanno spesso alle spalle storie complicate, vite difficili. E non sempre sono solo vittime: a volte portano con sé anche delle responsabilità. Il personaggio lo dice chiaramente: ‘Io l’ho scelta, questa vita. Sono sempre stato un po’ zingaro’. Quindi non si tratta solo di sfortuna. C’è anche una consapevolezza, una scelta precisa. E chi fa quella scelta, difficilmente torna indietro. Estrema, dolorosa, ma pur sempre una scelta. E in situazioni del genere diventa davvero difficile capire fin dove si può aiutare, e dove invece si rischia di farsi male”.

Cosa ha pensato leggendo per la prima volta il copione di Buoni da morire? Come ha costruito dentro di sé il personaggio di Barbara?

“Barbara è un personaggio complesso. Non è solo una moglie o una madre: è una donna che ha avuto molto dalla vita, ma non necessariamente ciò che desiderava davvero. Ha ricevuto tanto dal marito, un cardiochirurgo di successo, ma lei – in fondo – non si è mai sentita del tutto a suo agio in quella vita così ordinata, così borghese. Credo che avrebbe voluto un’esistenza diversa. Magari lavorare, realizzarsi anche fuori dalla famiglia. Ma non ci è riuscita. Ha assunto il ruolo, per così dire, della moglie perfetta e anche della madre, e quello, credetemi, non è un compito facile. Non è semplice vivere accanto a una persona importante, mantenere in piedi una certa immagine e l’equilibrio familiare. Barbara ci riesce, e lo fa con grande dignità. Poi, insieme al marito, organizza una cena di beneficenza per Natale. Da lì parte tutto. Barbara vorrebbe fare davvero qualcosa di concreto per chi ha bisogno. Ma ciò che accade va oltre ogni aspettativa. Non posso svelare il finale, ma è intenso, drammatico. Lo spettacolo alterna momenti ironici ad altri molto forti, che toccano nel profondo. Gianni Clementi ha scritto un testo davvero speciale. È raro trovare uno spettacolo che faccia riflettere e ridere allo stesso tempo con tanta efficacia: lo consiglio a tutti”.

Barbara è una madre ansiosa? Ci si rispecchia?

“Sì, molto. Ma è anche una madre innamorata di suo figlio, profondamente legata a lui. Lo ama in modo viscerale, è sempre presente, a volte anche in modo un po’ ossessivo. In questo lato del personaggio mi ci rivedo molto. Quando interpreto Barbara, sento che ci sono aspetti che mi appartengono, anche se, come dicevo, su altri siamo molto diverse. Detto questo, per lavorare su questo ruolo ho dovuto mettere completamente da parte Patrizia Pellegrino. Con uno spettacolo scritto e diretto da Gianni Clementi, si entra in una dinamica teatrale diversa. Non c’è il rapporto diretto col pubblico, non si rompe la quarta parete. Questo significa che non reciti per il pubblico, ma racconti una storia al pubblico. È un tipo di recitazione più intima, più vera. Io ero abituata a interagire molto con la sala, ma qui no. Qui si vive la scena dall’interno, senza mai uscire dal personaggio. È un approccio che mi ha fatto mettere da parte un’abitudine molto radicata in tanti attori: quella di rivolgersi al pubblico. In questo spettacolo non si fa. Si vive, e basta”.

E la storia è molto carica emotivamente…

“Tantissimo. È una storia densa, piena di tutto: gioia, dolore, ironia, tensione. Un’altalena emotiva. Con Gianni Clementi avevo già lavorato in passato, ad esempio in Donnacce con Fioretta Mari e Blas Boca Rey, ma questa volta è diverso. Qui c’è anche la sua regia, oltre al testo, e si sente che c’è qualcosa di personale. Ci ha messo dentro tanto, e questo coinvolge anche noi attori. Chi viene a vedere Buoni da morire non deve pensare di assistere a una semplice commedia. È un’esperienza. Un’esperienza che ti prende completamente, che ti lascia qualcosa. Totalizzante è la parola giusta”.

Nello spettacolo c’è anche una riflessione forte sull’empatia. È un tema centrale, che prende forma e si trasforma durante la storia. Che significato ha per lei questa parola?

“Per me è tutto. È la base del mio lavoro, il motivo per cui faccio questo mestiere. Recito per emozionare, per entrare in contatto con chi guarda. Vivo per questo. E non lo dico tanto per dire. In questo periodo, ad esempio, sto attraversando un momento molto stressante. Ho la pressione alta, sono fisicamente provata. È uno dei momenti più difficili della mia vita. Ma non mollo. Voglio dare il massimo. Questo è, forse, uno dei ruoli più importanti della mia carriera e arriva in un momento cruciale: ho 63 anni, e sento forte il bisogno di fare i conti con me stessa, con ciò che sono e con ciò che voglio essere. Non ho più voglia di fare le cose tanto per farle. Voglio lavorare con intensità, con verità. Voglio mostrare un lato di me che il pubblico forse non conosce: quello lontano dalla televisione, dai reality, dalle fiction. Qui non c’è la Patrizia esuberante, quella che fa ridere. Qui c’è un’altra parte di me. Espormi così, in una veste nuova, è spaventoso. Ma anche profondamente liberatorio”.

L’empatia per lei è fondamentale. Ma l’ha sempre sentita anche dagli altri nei suoi confronti? Il suo è un ambiente di lavoro complesso, e spesso tra colleghi l’empatia sembra merce rara.

“Tra colleghi, purtroppo, no. È un ambiente molto competitivo. Lo percepisco ogni giorno: c’è invidia, freddezza, una certa ipocrisia. Ti sorridono, sembrano gentili, ma spesso è solo facciata. Io ho poche amiche vere nel mondo dello spettacolo, e me le tengo strette. Le amicizie più profonde, quelle di una vita, sono a Napoli: sono cresciuta con loro. Detto questo, con alcune donne del nostro ambiente c’è un’empatia reale. Con Stefania Orlando, ad esempio, il rapporto è sincero. E anche con Angela Melillo, con cui sto lavorando ora in teatro. Siamo insieme anche nello spettacolo Bacco, tabacco e cenere, che porto in tournée. È un lavoro più leggero, molto diverso da Buoni da morire, ma sta andando benissimo. Al momento ho messo in pausa la tournée proprio per il debutto di questo nuovo spettacolo. Ho due copioni in testa, sono un po’ scombussolata… ma è una condizione che, in fondo, mi piace”.

Eppure, c’è un aspetto molto evidente: nel suo caso l’empatia arriva fortissima dal pubblico, soprattutto dalle donne. Come se lo spiega?

“È vero. Sento un affetto profondo da parte delle donne, un rispetto autentico. Tra gli uomini, invece, esiste spesso una sorta di codice non scritto, una complicità che tra donne purtroppo non si crea. Mi piacerebbe però che si creasse, ragione per cui cerco di alimentarla. Dopodiché, ho un rapporto “contrastante” con gli uomini sui social perché lì vedo interessati solo alla mia immagine o al mia lato più sensuale. Per esempio, sul mio profilo Facebook sto gradualmente eliminando gli uomini. La maggior parte delle richieste che ricevo, direi l’80%, arriva da persone che vogliono solo corteggiarmi. Ma non è quello che cerco. Non voglio essere corteggiata. Voglio essere ascoltata, capita, letta. Ho appena pubblicato il mio primo romanzo, After the Fall, e sto ricevendo riscontri bellissimi da donne che hanno colto davvero quello che volevo dire. Donne che hanno capito la mia sensibilità. Penso a Sabrina, ad esempio, che mi segue ovunque: percorre centinaia di chilometri per venire a teatro, ha letto i miei libri. È grazie a persone come lei che capisco di aver seminato bene”.

È un legame che pochi artisti riescono a creare con il proprio pubblico.

“Sì, e ne sono molto orgogliosa. Non tutte le colleghe possono dire di avere un pubblico che nasce sui social e poi diventa presenza reale, costante, affezionata. Le donne, quando entrano davvero in empatia con te, ti difendono, ti sostengono. Gli uomini, invece, spesso restano in superficie: commenti come ‘che bella’, ‘che piedi’… sui piedi, lasciamo perdere, è diventato quasi un tormentone (ride, ndr). Mi tengo solo quelli che restano rispettosi. I feticisti dei piedi, per esempio, sono spesso educatissimi. Scrivono in un italiano impeccabile, con una gentilezza che a volte sorprende. Dicono: ‘Mi scusi, sono un feticista, ma i suoi piedi sono meravigliosi’. E allora? Preferisco mille volte questo tipo di approccio rispetto a commenti volgari. Io rispetto tutti, a patto di essere rispettata”.

Buoni da morire è un progetto molto diverso anche rispetto a quello tratto dal suo libro?

“Completamente. L’anno scorso, a Torino, ho portato in scena uno spettacolo tratto dal mio libro Ho scelto di sorridere. È andato benissimo, è stato un bel successo. Ma lì raccontavo la mia storia. Facevo sorridere, emozionare, ma parlavo di me stessa e, di conseguenza, c’era un legame diretto con ciò che sono. In Buoni da morire, invece, interpreto un personaggio completamente diverso. È una storia forte, drammatica, che potrebbe accadere a chiunque. Mi coinvolge profondamente perché mi costringe ad andare oltre, a scavare dentro. E proprio per questo è un’esperienza totalizzante. È uno spettacolo bellissimo, e spero davvero che chi mi segue venga a vederlo”.

Lo spettacolo tocca anche un tema centrale: quello delle “situazioni comode, del conformismo borghese, dell’ipocrisia. Che rapporto ha lei con questa idea di “comodità”?

“In effetti lo spettacolo affronta molto questo tema. Mio marito, interpretato da Bruno Maccallini, è l’emblema del falso generoso. Si finge solidale, altruista, ma in realtà è una persona ipocrita. C’è un contrasto netto tra lui e me. Io, per come sono fatta, queste persone le riconosco subito. A 63 anni non mi lascio più ingannare: preferisco la verità, sempre. Voglio persone sincere intorno a me. E quando non posso dire qualcosa perché temo reazioni o giudizi, preferisco tacere. Ma se c’è qualcosa che mi indigna, parlo. Per esempio, tutta la vicenda del caso di Crans-Montana mi ha sconvolta. Vedere quei due proprietari del locale già liberi, dopo quello che è successo, è inaccettabile. Mi si dice: ‘Non volevano farlo, è successo per caso’. Ma cosa vuol dire? Se gestisci un locale frequentato da giovani, hai la responsabilità di proteggerli. Loro non l’hanno fatto. E io queste cose le dico. Ho pubblicato un reel, un post, perché sentivo il bisogno di esprimere il mio disappunto. Mi piacerebbe anche fare qualcosa di più concreto, magari un giorno impegnarmi in politica. Non ora, però. Altrimenti si direbbe che lo faccia per visibilità. Perché, purtroppo, in Italia funziona così: se ti esponi, c’è sempre chi pensa che lo fai per tornaconto personale. Ma io parlo perché ci credo, perché sento che è giusto farlo”.

Pur trattando temi forti, Buoni da morire usa anche l’ironia: è un modo per dire la verità. E l’ironia, nella sua vita, quanto conta?

“Tantissimo. Sono molto autoironica. Mi prendo in giro da sola, continuamente. E non mi offendo se qualcuno lo fa con me, a meno che non sia offensivo o volgare. Se ricevo un commento cattivo, lo ignoro o blocco chi lo ha scritto. Ma in generale, se capisci la mia ironia, possiamo andare d’accordo. Il problema nasce quando non la cogli. Se non comprendi il mio modo di comunicare, diventa difficile anche dialogare. Non mi piacciono le persone troppo serie o rigide. Io nella vita voglio giocare. E se non c’è un po’ di leggerezza, cosa ci resta? Me lo chiedo spesso. Senza un minimo di ironia, la vita diventa pesante”.

Una volta qualcuno ha detto che ironia e autoironia sono qualità delle persone intelligenti.

“Solo chi ha un po’ di intelligenza riesce ad affrontare la vita con ironia. Perché la verità è che la vita è una fatica enorme. È spesso ingiusta, soprattutto per chi non ha potere. Per chi sta in alto c’è sempre una via d’uscita. Ma per la gente normale, come noi, la vita è dura. E se non riesci a riderci un po’ su, rischi di crollare. L’ironia ti aiuta a sopravvivere. Ti dici: ‘Anche questa è andata così, proviamo a superarla’. Può sembrare superficialità, ma per me è un modo per alleggerire il peso delle cose. Lo dico sempre: bisogna saper planare”.

L’ironia l’ha aiutata anche nei momenti più difficili, quando stava male?

“Sia la mia sia quella degli altri. Nei momenti più duri della mia vita ho sempre incontrato persone speciali. Durante il Covid, ad esempio, quando sono stata operata al rene, ero sola. Nessun familiare poteva stare con me. Ma ho trovato un medico straordinario, il professor Gallucci. Poco prima dell’intervento ha detto ai suoi assistenti: ‘Oggi operiamo Patrizia Pellegrino. Dopo ci canta le canzoni napoletane, quindi fate un bel lavoro’. Mi ha fatto ridere. E io, al risveglio, sorridevo. Mi avevano tolto un rene, ma sorridevo. Il sorriso è la mia forza. Ho attraversato momenti durissimi. Sono morta due o tre volte, nel senso emotivo e anche fisico. Ma sono sopravvissuta grazie all’amore delle persone che mi sono state accanto. Mio padre, mio marito, mio figlio. Mio padre, soprattutto: è stato il mio angelo”.

E, se non sbaglio, da questo punto di vista sono questi giorni particolari…

“Sì, sabato scorso sono stati dieci anni dalla sua morte. E ancora non riesco a parlarne senza commuovermi (la voce si incrina fino a farsi flebile, ndr). Mi manca ogni giorno. Non è vero che col tempo il dolore passa. È una bugia. L’assenza resta, e la senti sempre. Mio padre mi ha insegnato tutto: il coraggio, il valore della parola, la libertà di pensiero. Da piccola mi portava con sé alle assemblee comunali. Era un avvocato importante, a Napoli. Mi diceva: ‘Se hai un’idea, esprimila. Non vergognarti’. All’inizio mi bloccavo, avevo paura. Ma lui insisteva. E così, a poco a poco, ho imparato a parlare, a dire la mia. Forse oggi sono così loquace anche per questo. Sì, parlo tanto – forse troppo – ma preferisco essere così piuttosto che chiusa o fredda”.

Come si chiamava suo padre?

“Mario. Avvocato Mario Pellegrino. L’uomo più buono, dolce e gentile che abbia mai conosciuto. Se sono la persona che sono oggi, lo devo a lui. Mia madre – si chiama Maddalena Giovidelli, ma tutti la chiamano Elena – mi ha trasmesso la parte più leggera, più giocosa. È una donna bellissima. Ma i valori più profondi vengono da mio padre”.

Che bambina è stata?

“Molto timida, non ero affatto spigliata. È stato papà ad aiutarmi a tirare fuori quella parte di me. Anche mia madre, a modo suo. Da piccola facevo danza, e quando avevamo ospiti, mi facevano esibire. In quei momenti li avrei odiati, mi vergognavo da morire. Ma quella forzatura, col tempo, mi ha dato disciplina. Ancora oggi, anche se sono stanca o sto male, salgo sul palco e do il massimo. Sempre”.

Ritrova qualcosa di sé anche in uno dei suoi tre figli?

“Ognuno di loro è forte a modo suo. Sono tre ragazzi molto diversi, ma tutti e tre hanno una grande personalità. Arianna, mia figlia, ha un carattere incredibile: è determinata, sa esattamente cosa vuole. Tommaso, il secondo, si è appena laureato in Sociologia: è un genio, davvero brillante, anche lui molto deciso. Gregory, forse, è un po’ più fragile. È più attento alle regole, più educato, sempre gentile. Non direbbe mai di no sul lavoro, è uno stacanovista. Lavora senza sosta e gli ripeto sempre che può essere un problema… ma non mi ascolta. Ha 33 anni, è grande, ha la sua vita. Ha preso da me ciò che poteva, il resto è giusto che lo scopra da solo”.

Coraggio: anche salire sul palco, quando si è stanchi o agitati, è sinonimo di coraggio. Cosa prova pochi istanti prima di entrare in scena?

“Prego. È la cosa più semplice e più vera che posso dire. Recito il Padre Nostro, l’Ave Maria, e chiedo a mio padre di darmi forza. Entro in scena così, con l’augurio di dare il massimo. E ci provo, sempre. Poi c’è anche il mio “rituale profano”: prima di entrare, tra attori ci scappa sempre il rituale ‘merda, merda, merda’ (ride, ndr). È una valvola di sfogo, un gesto quasi scaramantico. È buffo, cozza con la preghiera, ma fa parte di me: sacro e profano insieme”.

Ha mai sentito, durante uno spettacolo, come se tuo padre fosse lì con lei?

“Spesso. Quando veniva a teatro, si sedeva sempre in terza o quarta fila, al centro. Gli tenevo i posti migliori. Ricordo il suo sorriso, che mi dava una forza immensa. E ancora oggi, dopo dieci anni dalla sua morte, mi manca terribilmente: lo cerco con lo sguardo. Ripeto, chi dice che con il tempo passa, mente: è una bugia. L’assenza resta. Ogni volta che ne parlo mi si stringe la gola… Durante le prove o lo spettacolo, magari non ci penso subito, ma appena ho un attimo, il pensiero va a lui. Quel sorriso mi accompagna sempre. E, proprio nell’anniversario della sua morte, è successa una cosa particolare: ero a casa con mio figlio Tommaso a studiare il copione. Il telefono, che era lontano, si è acceso da solo ed è partita la radio. Ho guardato mio figlio e gli ho detto: ‘Tommy, è mio papà’. Per me era lui. So che qualcuno non ci crede, ma io sì. È stato il suo modo per dirmi: ‘Ci sono’. Non lo sogno, purtroppo, perché prendo il sonnifero. Ma se non lo prendessi, sono sicura che lo sognerei. Mio padre è stato una presenza troppo importante per non sentirla ancora”.

After the Fall – Quando tutto crolla è il suo primo romanzo. Di cosa parla?

“Di dolore ma anche di violenza. Di violenza sessuale. E vorrei che su questo si accendessero i riflettori. Ho raccontato in modo diretto, senza filtri, ciò che può provare una ragazza vittima di una violenza di gruppo. L’ho fatto con tutta la forza che avevo, pur non avendo vissuto personalmente quell’esperienza. Ma mi sono immedesimata profondamente. Mia madre, leggendo il libro, mi ha detto: ‘Sembra che l’abbia vissuta tu’. È stato difficile, ma non potevo più ignorare tutte le storie che leggevo sui giornali. Ho sentito il bisogno di scrivere, di dare voce a quel dolore. La protagonista, Ella, vive la devastazione, la perdita totale di sé. È come se una parte del corpo e dell’anima morisse. E poi devi scegliere: capire quale parte può sopravvivere. Se ci riesci”.

A volte si muore dentro, anche se fuori si va avanti.

“Ella muore dentro, ma trova una strada per rialzarsi: è questo il messaggio che spero arrivi. Vorrei che il libro fosse letto soprattutto dalle donne, in particolare dalle più giovani. Anche se, in realtà, è per tutte. Gli uomini lo comprano spesso solo per avere un autografo, magari con aspettative diverse. Ma io vorrei che lo leggessero davvero le donne. Perché tutte, in forme diverse, abbiamo vissuto qualcosa. Non sempre una violenza fisica, ma una molestia sì. E anche quella lascia un segno”.

È stato complicato scriverlo?

“È una storia di rinascita, molto intensa. Ci ho lavorato un anno e mezzo. Per Ho scelto di sorridere, la mia biografia, avevo impiegato solo due mesi, una sola estate. Ma questo romanzo è stato più complesso, più faticoso. Gli editori volevano che lo scrivessi dopo il successo del primo libro. Io rispondevo che non ero una scrittrice. E loro: ‘Come no? Hai scritto un bellissimo libro’. Alla fine mi hanno affiancato due ragazze straordinarie, con cui mi sono confrontata ogni giorno. Mi hanno aiutata, mi hanno anche criticata – in modo costruttivo – ed è anche grazie a loro se il libro è venuto così bene”.

E le recensioni sembrano confermarlo.

“E ho avuto nemmeno avuto il tempo di promuoverlo in tv. Quando mi invitano si parla di teatro, o di me, ma mai del libro. Eppure, la risposta è stata fortissima lo stesso”.

Purtroppo, in tv funziona così. Se non sei uno scrittore blasonatissimo, difficilmente si dà spazio per parlare di un libro.

“È quasi impossibile. E lo dico con amarezza, perché questo contribuisce a rendere l’Italia un Paese che legge sempre meno. In televisione si parla solo di leggerezze, di gossip. Non si affrontano mai contenuti veri nelle ospitate. L’unica eccezione per me è stata Verissimo di Silvia Toffanin. L’anno scorso ha parlato del mio primo libro in modo splendido. Ha fatto leggere dei brani a un’attrice, mi ha regalato una visibilità come scrittrice che nessuno mi aveva mai dato. È stata meravigliosa”.

Violenza fisica, ma anche psicologica. Si è mai trovata, in qualche momento della tua vita, messa con le spalle al muro da qualcuno? In quei momenti si chiude o reagisce d’istinto?

“Io reagisco d’istinto. Sempre. Non sono mai stata una persona che subisce in silenzio. Quando in ambito ‘professionale’ è capitato, perché è capitato, istintivamente mi sono data alla fuga e quel sì che l’altro sperava non è mai arrivato. Non mi sento una santa, e non giudico chi ha fatto scelte diverse dalla mia. C’è chi ha accettato compromessi, e rispetto anche quelle storie. Ma, quando mi sento messa all’angolo, quando percepisco una violenza, reagisco in modo netto. Non riesco a far finta di niente”.

Al di là della tensione per il debutto di Buoni da morire, oggi si senti serena?

“Un po’ di preoccupazione c’è per via della pressione è alta in questi giorni… però sì, mi sento serena. Ho accanto un compagno con cui sto da tanto tempo. Non amo parlarne troppo, ma lo rispetto e rispetto il suo desiderio di restare fuori dai riflettori. L’ho già detto anche in televisione da Monica Setta: non è che io voglia nasconderlo, è lui che preferisce rimanere riservato. E io lo capisco e lo proteggo. Anche perché lui non ama essere coinvolto. È una persona molto discreta. Quindi adesso… tornerà nell’ombra (sorride, ndr). Non serve dire altro, se non che è ironico, brillante, napoletano. E alla fine, diciamolo, tra napoletani ci si capisce sempre. Funziona quella vecchia frase: ‘Moglie e buoi dei paesi tuoi’. Per adesso… va bene così”.