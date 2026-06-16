Patrizia Reggiani potrebbe riavere in eredità 20 milioni di euro, il testamento della madre sarebbe falso

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Il testamento milionario della madre di Patrizia Reggiani, la 77enne che nel 2017 ha finito di scontare la condanna come mandante nel 1995 a Milano dell’omicidio dell’ex marito stilista Maurizio Gucci, potrebbe essere falso. Si tratta dell’eredità di Silvana Barbieri Reggiani stimata in oltre 20 milioni di euro. A fine 2025 la IV sezione del Tribunale civile di Milano ha “dichiarato la falsità del testamento pubblico”.

Il testamento forse falso di Silvana Barbieri Reggiani

Con il testamento, ricevuto e registrato dal notaio cremonese Alberto Pavesi, la 90enne Silvana Barbieri Reggiani il 6 novembre 2018 lasciò gran parte del proprio patrimonio immobiliare non alla figlia Patrizia, ma alla “Fondazione Fernando e Silvana Reggiani”.

La fondazione era stata fatta costituire, presiedere e gestire all’avvocato Maurizio Enrico Carlo Giani in qualità di esecutore testamentario.

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Alla morte della donna, all’ente sarebbe andato un complesso immobiliare da almeno 14 milioni a Milano, un legato da 4 milioni e un compenso di 100.000 euro.

L’annullamento per falso del testamento

A fine 2025 la IV sezione del Tribunale civile di Milano ha “dichiarato la falsità del testamento pubblico” di Silvana Reggiani.

I legali della Fondazione hanno già impugnato la decisione in Appello. Se l’annullamento in primo grado diventerà effettivo, l’erede tornerà a essere Patrizia Reggiani, tuttora sottoposta dal Tribunale ad amministrazione di sostegno.

La Procura di Milano, con le pm Tiziana Siciliano e Michela Bordieri, anni fa aveva già istruito un processo in cui imputava a Giani la “circonvenzione di incapace” della 90enne Barbieri, ma l’uomo era stato assolto.

La causa di Patrizia Reggiani

La causa civile è stata promossa da Patrizia Reggiani, con l’avvocato Giorgio Francesco Molinari, nei confronti della “Fondazione Reggiani” difesa dai legali Raffaele Carlo Gorla e Federico Camozzi.

Il tribunale ha dichiarato “falso” il testamento al centro della causa per aver “attestato plurime circostanze non vere, come risulta dal confronto tra il contenuto del testamento e la registrazione audiovisiva” del suo svolgersi.

Come riporta il Corriere della Sera, la decisione dei giudici sarebbe stata presa anche grazie all’audio registrato della redazione del testamento, fatta dall’allora governante straniera.

La donna avrebbe detto che fu la signora Barbieri a dirle di registrare e di “dare la registrazione a Patrizia, Allegra e Alessandra se fosse successo qualche problema. A un certo punto io l’ho data a Patrizia perché avevo paura a tenerla”.

I giudici civili Terni-Ricciardi-Salmeri avrebbero rilevato l’assenza, nell’audio, di almeno 3 delle 5 rilevanti circostanze attestate invece nel testamento, in particolare mancherebbe il punto in cui Barbieri afferma “di non poter sottoscrivere a causa dell’estrema debolezza agli arti superiori dovuta all’età avanzata e all’attuale stato clinico”. Secondo il Tribunale civile ne conseguirebbe “la falsità di quanto attestato dal notaio”.