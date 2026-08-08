Patrizia Reggiani si sente male in hotel a Riccione, lady Gucci ricoverata in terapia intensiva dopo il malore

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Patrizia Reggiani, condannata per l’omicidio dell’ex marito Maurizio Gucci e tornata in libertà nel 2016, si trova ricoverata in terapia intensiva dopo aver accusato un malore a Riccione. La donna, 77 anni, si è sentita male sulla terrazza dell’hotel nel quale soggiornava. Le condizioni, inizialmente, sarebbero apparse serie, poi il quadro clinico avrebbe registrato un lieve miglioramento e ci sarebbe cauto ottimismo.

Malore in vacanza per Patrizia Reggiani

Sono ore di apprensione per la salute di Patrizia Reggiani, ricoverata presso la terapia intensiva dell’ospedale “Infermi” di Rimini.

La donna, 77 anni, secondo quanto riferito da Il Resto del Carlino, avrebbe accusato un malore lunedì poco prima di pranzo mentre si trovava in vacanza a Riccione. Lady Gucci, soprannominata così per il suo legame con Maurizio Gucci, si sarebbe sentita male mentre si trovava sulla terrazza della sua stanza.

ANSA

A soccorrerla è stata l’assistente che ha subito chiamato i soccorsi. Il personale dell’albergo ha allertato il 118 e Reggiani, dopo le prime cure del caso, è stata trasportata con urgenza presso il nosocomio riminese.

Come sta Patrizia Reggiani

Inizialmente le condizioni della 77enne sono apparse serie. Poi il quadro clinico è apparso in lieve miglioramento.

Reggiani si trova ricoverata in terapia intensiva e la prognosi resta riservata.

C’è un cauto ottimismo sulle condizioni di salute.

Chi è Patrizia Reggiani, condannata per l’omicidio Gucci

Nata a Vignola, nel Modenese, nel 1948, Patrizia Reggiani è l’ex moglie del compianto Maurizio Gucci. I due si erano sposati nel 1972 e dal loro matrimonio nacquero Alessandra e Allegra Gucci.

Nel marzo 1995 Gucci venne assassinato a Milano e Reggiani, due anni dopo, venne arrestata con l’accusa di essere la mandante dell’omicidio avvenuto davanti agli uffici di via Palestro.

Soprannominata “la vedova nera”, Reggiani ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento nel caso, ma venne condannata a 26 anni di carcere. Rimase in cella per 17 anni, fino al 2016 quando è tornata in libertà grazia alla buona condotta.

Le condanne per l’omicidio di Maurizio Gucci

Per l’omicidio Gucci vennero condannati anche Benedetto Ceraulo (29 anni) in qualità di esecutore materiale, Orazio Cicala (29 anni, poi ridotti) in qualità di complice, Ivano Savioni (26 anni) per aver gestito il piano e l’organizzazione del delitto e “la maga” Giuseppina Auriemma (25 anni), per favoreggiamento e per aver fatto da tramite.