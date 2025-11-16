Patrizio Pazzini fratello dell'ex calciatore Giampaolo insulta turisti di Taiwan in pizzeria, bufera: le scuse

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Patrizio Pazzini, ex calciatore e titolare della Pizzeria del Pazzo, è finito al centro delle polemiche per un video su TikTok in cui insultava turisti di Taiwan e cinesi. Il filmato, poi rimosso, ha fatto il giro dei social e dei telegiornali all’estero. Pazzini si è scusato pubblicamente, ma la pizzeria ha già ricevuto minacce e accuse di razzismo.

Patrizio Pazzini, gli insulti ai turisti di Taiwan

Patrizio Pazzini, ex calciatore e titolare della Pizzeria del Pazzo di Montecatini, si è ritrovato al centro delle polemiche per un video diventato virale sui social.

Il ristoratore, fratello di Giampaolo Pazzini (ex attaccante della Fiorentina), ha infatti ospitato nel suo locale un gruppo di 16 turisti di Taiwan.

Il video di scuse pubblicato su Facebook

I turisti avrebbero ordinato solo cinque pizze, circostanza che ha fatto infuriare Pazzini, che ha pubblicato su TikTok un video poi diventato virale.

Nel video social virale, l’ex calciatore ha pesantemente offeso gli avventori, con insulti diretti non solo ai taiwanesi, ma anche ai cinesi.

Il video virale poi rimosso

Patrizio Pazzini ha proseguito nel video rivolgendosi anche ai suoi dipendenti e continuando le offese nei confronti dei turisti.

“Siamo alla follia, sedici cinesi hanno ordinato cinque pizze” avrebbe detto l’ex sportivo, adirato per il fatto che il gruppo stesse occupando un grande tavolo a fronte di un ordine da lui giudicato insufficiente.

Il video offensivo, che al momento risulta rimosso da TikTok, ha raggiunto Taiwan, dove è stato addirittura mandato in onda sui telegiornali.

Le scuse pubbliche

Nel frattempo, Patrizio Pazzini si è scusato pubblicamente, utilizzando i suoi account social per pubblicare un secondo video.

“Chiedo scusa a tutto il popolo cinese per il video che ho fatto. Vi voglio bene, chiedo scusa anche a tutto il popolo di Taiwan”, ha detto il titolare della pizzeria.

“Noi italiani siamo gente molto scherzosa. Forza Cina, forza Taiwan”, ha concluso poi.

Ma le scuse non sono bastate, perché la pizzeria di Pazzini è già stata oggetto di offese e minacce, oltre che di accuse di razzismo.