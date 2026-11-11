Patrizio Rispo di Un Posto al Sole critica il Governo ed elogia Vannacci, "almeno ha un programma"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Patrizio Rispo, volto storico di Un Posto al Sole, racconta a Filorosso come vede l’Italia di oggi e quella di trent’anni fa, quando è iniziata la popolare soap opera di Rai 3. Le problematiche di cui si parla sono sempre le stesse, ma oggi si percepisce più sfiducia e rabbia. Anche perché, spiega, in questo momento si percepisce “un’inadeguatezza della politica” a livello generale, c’è “una vaghezza che non capisci”. Almeno Vannacci “ha un programma” che si può leggere e criticare, aggiunge.

Patrizio Rispo e i 30 anni di Un Posto al Sole

Nella puntata del 10 novembre di Filorosso su Rai3 Antonino Monteleone ha intervistato Patrizio Rispo, il Raffaele di Un Posto al Sole, la popolare soap opera che ha da poco superato il traguardo dei 30 anni. Al centro del colloquio le differenze tra l’Italia di allora e di oggi e i principali temi di attualità.

Trent’anni fa, racconta l’attore, “era un’Italia che rinasceva, c’erano grandi speranze, c’era veramente un nuovo rinascimento”, “tutto sembrava che potesse crescere, sviluppare”. Mentre oggi “c‘è un disorientamento generale“, tra guerre, caro vita e “stipendi fermi a 10 anni fa”.

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Ma la “cosa più intollerante di questo periodo” è che si parla sempre delle stesse problematiche, “diventa quasi una presa in giro che ti esaspera”. Oggi come allora i temi sono sempre la corruzione, l’evasione fiscale, la riforma della scuola, la riforma sanitaria.

“Ma se allora – sottolinea – c’era un entusiasmo perché sembrava che la macchina stesse per partire, oggi c’è un disorientamento, una sfiducia, per cui c’è una rabbia anche che comincia a farsi sentire”.

In questo senso le proteste delle scorse settimane “mi hanno rassicurato“, aggiunge Rispo, perché i ragazzi “hanno avuto finalmente il coraggio di scendere in piazza e chiedere di risolvere le loro problematiche”.

Rispo: “Inadeguatezza della politica”

Rispo dice di essere preoccupato per l’attuale scenario della politica, non solo in Italia ma a livello globale: “Quello che percepisco è una instabilità politica mondiale, un’inadeguatezza della politica”.

Dal governo alle opposizioni, “c’è una vaghezza che non capisci, di ogni lato ci sono varie teste, troppe teste, non c’è un orientamento, non sai a chi affidarti”. “In questo momento siamo veramente in una confusione totale”.

“Il nostro faro della democrazia erano gli Stati Uniti”, aggiunge l’attore, secondo cui gli Usa in questo momento non sono più democrazia, quindi “abbiamo perso la rotta.” “Vanno reinventati gli equilibri. Oggi una democrazia che è gestita da poteri economici di quel livello è quantomeno contaminata, non è una democrazia pura”.

“Vannacci almeno ha un programma”

Patrizio Rispo parla anche del generale Roberto Vannacci, protagonista di un’altra intervista nella stessa puntata di Filorosso. Secondo l’attore in questo quadro politico confuso il leader di Futuro Nazionale ha un merito, quello di avere un programma.

“Almeno il generale Vannacci ha un programma che tu lo puoi criticare, lo puoi leggere, ma almeno ce l’ha”, dice Rispo.