Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato disposto il trasferimento in carcere per un cittadino srilankese, già sottoposto agli arresti domiciliari, a seguito di reiterate violazioni delle prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria. La misura è stata aggravata dopo che l’uomo ha rifiutato l’attivazione del braccialetto elettronico, rendendo impossibile il controllo elettronico previsto dalla legge. L’indagato è accusato di atti persecutori nei confronti di un’anziana residente a Patti.

Il provvedimento e la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di Patti hanno eseguito l’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, sostituendo gli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Patti, dr. E. Aliquò, nei confronti di un cittadino di origine srilankese.

Le motivazioni dell’aggravamento della misura cautelare

L’aggravamento della misura cautelare si è reso necessario a causa del comportamento dell’indagato che, pur essendo già sottoposto agli arresti domiciliari con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico, ha rifiutato l’attivazione del dispositivo. Tale rifiuto ha reso impossibile l’attuazione del controllo elettronico previsto dalla normativa vigente e disposto dall’Autorità giudiziaria.

I precedenti e le accuse a carico dell’indagato

La precedente misura cautelare era stata applicata dopo che l’uomo era stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti del Commissariato di Patti. L’indagato è accusato di aver violato le prescrizioni imposte dal divieto di avvicinamento nei confronti di una donna anziana del luogo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo si sarebbe reso responsabile di una serie di atti persecutori nei confronti della vittima, che si sarebbero concretizzati in molestie, insulti, vessazioni e persino minacce di morte perpetrate a partire dall’anno 2021.

La rottura del braccialetto elettronico e il trasferimento in carcere

L’indagato, già in passato autore della manomissione e della rottura del braccialetto elettronico, è stato quindi trasferito presso la casa Circondariale di Barcellona P.G. L’aggravamento della misura cautelare si è reso inevitabile per garantire l’efficacia dei controlli e la tutela della vittima.

IPA