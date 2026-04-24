Patto tra Paolo Zampolli e Melania Trump, Report rivela l'audio di una telefonata: "Sarai protetto"

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Una telefonata tra Paolo Zampolli, amico di Donald Trump e inviato speciale del Governo Usa, e un interlocutore legato alle Nazioni Unite rivelerebbe un patto tra l’imprenditore italiano e Melania, la moglie del presidente americano. Lo ha rivelato Report nelle anticipazioni della puntata che andrà in onda il 26 aprile. Senza sapere di essere registrato, Zampolli avrebbe parlato di questo accordo.

L’audio della telefonata sul patto tra Melania e Zampolli

In una telefonata del 2017 tra Paolo Zampolli e un interlocutore legato alle Nazioni Unite, l’imprenditore italiano avrebbe raccontato l’esistenza di un patto con la first lady americana.

Alla vigilia delle elezioni, Melania Trump gli avrebbe chiesto di “coprirle le spalle“, promettendo in cambio protezione una volta conquistata la Casa Bianca.

“Qualunque cosa succeda, noi ti proteggiamo“, avrebbe affermato Zampolli nella chiamata, ricostruendo la conversazione avuta con la moglie del presidente Usa.

ANSA

L’audio sarebbe contenuto in un servizio di Sacha Biazzo, inviato di Report, intrecciando documenti, testimonianze e accuse.

Il resoconto, in esclusiva, andrà in onda domenica 26 aprile.

Perché ci sarebbe un patto tra Trump e Zampolli

La storia di Zampolli, imprenditore italiano, ex agente di modelle, poi ambasciatore della Dominica e infine uomo di fiducia trumpiano, si intreccia con la vicenda Epstein, la diplomazia caraibica e uno dei più grandi scandali finanziari delle Nazioni Unite.

L’accordo tra la Melania Trump e Paolo Zampolli sarebbe nato per tenere nascosto il passato rapporto compromettente della First Lady con il milionario pedofilo Jeffrey Epstein.

Zampolli ha dichiarato di essere stato lui a presentare Melania all’allora imprenditore Donald Trump. Nella puntata di Report del 19 aprile, Amanda Ungaro, modella brasiliana ed ex compagna dell’italiano, ha dichiarato che quest’ultimo “non è vicino a Trump, è vicino a Melania la relazione con il presidente passa attraverso la moglie”.

Le ombre su Zampolli

Ungaro ha anche sostenuto che Zampolli avrebbe comprato il ruolo diplomatico nei Caraibi attraverso pagamenti e favori, compresi diecimila dollari in contanti all’allora primo ministro di Grenada Keith Mitchell, e racconta di 250 mila dollari nascosti dietro una parete nel seminterrato della loro casa.

Sempre Report ha riportato la testimonianza di Victoria Drake, seconda donna che denuncia una violenza sessuale da parte dell’imprenditore italiano.

Secondo la trasmissione, il suo racconto sarebbe supportato da un referto ospedaliero con kit antistupro che certifica la diagnosi.

Zampolli ha respinto tutte le accuse, parlando di tentativi di estorsione e arrivando a minacciare l’uso delle leve istituzionali americane, dal Dipartimento di Stato all’ICE, contro la donna.

Resta da capire se l’audio annunciato da Report documenti davvero un patto tra l’inviato speciale Usa e Melania Trump.