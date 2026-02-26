Patty Pravo rischia di cadere in conferenza stampa a Sanremo, la sedia sfugge e la cantante viene salvata

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Piccola disavventura per Patty Pravo a Sanremo: la cantante ha rischiato di cadere dalla sedia durante la conferenza stampa, ma ha evitato l’incidente con ironia. La cantante celebra 60 anni di carriera all’Ariston con il brano “Opera”, ricevendo applausi e l’abbraccio di colleghi come Laura Pausini, confermando il suo status di leggenda musicale.

Sanremo, Patty Pravo e la sedia

Un piccolo inconveniente alla 76ª edizione del Festival di Sanremo ha visto protagonista Patty Pravo, icona intramontabile della musica italiana. In conferenza stampa, la cantante ha rischiato di cadere dalla sedia mentre si accomodava davanti ai giornalisti, suscitando simpatia e applausi nella sala.

Per un istante la “Divina” è sembrata perdere l’equilibrio, ma ha prontamente reagito con eleganza e senso dell’umorismo evitando la caduta. L’episodio non ha avuto conseguenze serie, ma è diventato uno dei momenti più commentati sui social.

Una star eterna

La presenza di Patty Pravo a Sanremo 2026 ha un significato particolare. L’artista sta celebrando i 60 anni di carriera e ha deciso di tornare sul palco dell’Ariston con il nuovo brano dal titolo “Opera”.

Il pezzo è considerato un inno all’unicità, alla vita e all’essere se stessi, un messaggio forte e poetico che rispecchia la personalità artistica di una delle voci più originali della musica italiana.

Quella del 2026 è l’undicesima partecipazione di Patty Pravo al Festival di Sanremo, un record che testimonia il peso storico della sua carriera nella scena musicale italiana.

Il suo ritorno è stato salutato con entusiasmo anche da colleghe celebri: durante la seconda serata, infatti, Laura Pausini l’ha accolta sul palco definendola “divina”.

L’incidente di Tommaso Paradiso

Chi invece ha subito un incidente vero durante il Festival di Sanremo è Tommaso Paradiso. Il cantautore, in gara con il brano “I Romantici”, ha raccontato di essere inciampato di notte su un giocattolo della figlia Anna.

Nel tentativo di restare in equilibrio, si è appoggiato bruscamente a un vetro, ferendosi la mano sinistra. “Ho fatto un disastro”, ha commentato con ironia l’artista, spiegando di dover ancora prendere le misure con i nuovi spazi domestici dettati dalla presenza della piccola.

Nonostante l’imprevisto e la vistosa fascia sfoggiata anche sul palco dell’Ariston, la sua partecipazione alla kermesse non è stata compromessa.