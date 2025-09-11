Paul Baccaglini morto, il possibile suicidio e il messaggio dell'ex fidanzata Thais Wiggers

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tra i tanti che in queste ore hanno dedicato sui social un pensiero a Paul Baccaglini, l’ex inviato delle Iene trovato morto nella sua casa a Segrate (Milano), c’è l’ex fidanzata Thais Wiggers. L’ex velina di Striscia la Notizia ha scritto dei “bei ricordi di un periodo intenso e importante passato insieme” e fatto le condoglianze alla famiglia. Le cause del decesso sono ancora da chiarire ma l’ipotesi più accreditata è quella del suicidio.

Morto Paul Baccaglini, ipotesi suicidio

Paul Baccaglini è stato trovato morto nella mattinata di martedì 9 settembre nella sua casa di Segrate, alle porte di Milano.

Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe trattato di un suicidio, ma le indagini dei carabinieri sono ancora in corso.

IPA Paul Baccaglini e Thais Wiggers

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo sul caso e disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Il messaggio dell’ex fidanzata Thais Wiggers

In queste ore sono numerosi i commenti e i messaggi di cordoglio apparsi sui social, a partire dai colleghi de Le Iene.

Tra chi ha voluto dedicare un pensiero a Baccaglini c’è anche l’ex fidanzata Thais Souza Wiggers.

“Purtroppo le vicissitudini della vita ci hanno portato lontani”, scrive sulle storie di Instagram la modella ed ex velina di Striscia la Notizia.

“Nonostante non ci sentivamo più da anni, restavano comunque i bei ricordi di un periodo intenso e importante passato insieme. Le mie condoglianze e un abbraccio stretto alla famiglia”.

La fine della relazione tra Baccaglini e Wiggers

Paul Baccaglini e Thais Wiggers sono stati una coppia per otto anni, dal 2010 al 2018.

Diversi anni fa l’ex velina aveva raccontato a PalermoToday come e perché era finita la storia con l’ex inviato de Le Iene.

“È stata una scelta ragionata da entrambe le parti. Ne abbiamo parlato insieme tante volte e abbiamo capito che, alla fine, lasciarsi era la scelta migliore per entrambi”, aveva raccontato.

“Lo stimolo ad andare avanti – aveva spiegato – te lo dà ciò che insieme avete costruito, che sia una casa, che sia un figlio. E tra noi questo non c’era”.