Paul Baccaglini trovato morto a Milano, ipotesi suicidio per l'ex Iena: era stato anche presidente del Palermo

Dramma a Milano. Paul Baccaglini, ex volto de Le Iene con addirittura un passato da presidente del Palermo (per soli 5 mesi, nel 2017), è stato trovato morto in casa dalla compagna. L’ipotesi più accreditata sarebbe quella del suicidio, ma sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri. L’uomo, nato negli Stati Uniti, aveva 41 anni.

L’ipotesi del suicidio

A dare la notizia del possibile suicidio è stato Palermo Today.

Paul Baccaglini sarebbe stato trovato morto dalla compagna la mattina di mercoledì 10 settembre, nella sua casa di Milano.

Chi era Paul Baccaglini, da Rtl 102.5 a Le Iene

Paul Mario Baccaglini era nato negli Stati Uniti nel 1984, da padre americano (Eric Frank) e madre italiana (Paola Baccaglini).

Arrivato in Italia, dopo gli studi aveva lavorato a Rtl 102.5 e poi in tv a Italia 1, con Le Iene. Era anche apparso in una puntata de Il Testimone, su Mtv, al fianco di Pif.

Proprio l’account de Le Iene, sui social, ha ricordato il 41enne:

L’interesse per i mercati finanziari

Nel frattempo, come riporta Agi, aveva coltivato l’interesse per i mercati finanziari e per il ruolo di trader.

Dopo un periodo di gestione del proprio capitale aveva fondato il suo primo family fund, a cui ne era seguito un secondo.

Quindi, la creazione del primo fondo, questa volta commerciale, il Keystone Group.

Aveva anche co-fondato Integritas Capital con due soci confluiti dal mondo delle banche americane e inglesi, entrando poi nel board di Foundation International, una fondazione americana nel campo degli investimenti in progetti umanitari su scala mondiale.

Il presidente del Palermo dopo Zamparini

Dopo l’era di Maurizio Zamparini, è diventato presidente del Palermo nel 2017, per soli 5 mesi, proprio attraverso il fondo Integritas Capital.

La presentazione era avvenuta il 6 marzo, ma il 1° luglio Zamparini aveva deciso di rifiutare l’offerta d’acquisto, ritenendola priva di sufficienti garanzie.

Tre giorni dopo, il 4 luglio, Baccaglini si era quindi dimesso dalla carica di presidente del club rosanero.

ANSA Maurizio Zamparini e Paul Baccaglini, in uno scatto del marzo 2017

In quei 5 mesi non era passato inosservato.

Non solo per le esternazioni eccentriche alla stampa, ma anche per le apparizioni allo stadio Renzo Barbera con la fidanzata dell’epoca, l’ex velina di Striscia La Notizia, Thais Wiggers.

ANSA Paul Baccaglini e Thais Wiggers, in una foto del marzo 2017, in occasione di Palermo-Roma