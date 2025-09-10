Paul Baccaglini trovato morto, i messaggi per l'ex inviato de Le Iene da Matteo Viviani a Giulio Golia

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Paul Baccaglini è stato trovato morto dalla compagna, a 41 anni, nella sua casa di Segrate, a Milano. L’ipotesi più accreditata è quella del suicidio. In attesa delle indagini dei carabinieri, l’account social de Le Iene, trasmissione di Mediaset per cui aveva lavorato come inviato, ha pubblicato un post per ricordarlo. Così come anche tanti ex colleghi, da Matteo Viviani a Giulio Golia.

La notizia della morte

Paul Baccaglini sarebbe stato trovato morto martedì 9 settembre, stando a quanto riferito da Palermo Today, ma la notizia sarebbe diventata di dominio pubblico circa 24 ore dopo, mercoledì 10 settembre.

Secondo ANSA, il 41enne si sarebbe suicidato nella sua casa di Segrate a Milano: a scoprire il cadavere sarebbe stata la compagna.

Il post de Le Iene

Sulle proprie pagine social, il programma Le Iene ha pubblicato un post:

“Ciao Paul. Martedì mattina è venuto a mancare Paul Baccaglini, un nostro inviato che ha fatto parte della squadra de Le lene qualche anno fa. Abbracciamo forte tutta la sua famiglia”.

Tra i commenti, i messaggi di cordoglio di tanti inviati in giacca e cravatta o di ex conduttori e conduttrici: da Giulio Golia a Veronica Ruggeri, passando per Cristina Chiabotto e Andrea Pellizzari, fino a Matteo Viviani.

Il messaggio toccante di Matteo Viviani

E proprio Matteo Viviani ha voluto dedicargli un post sul suo account personale: “Ciao ragazzo… non so cosa dire, ho solo 1000 domande in testa ma le risposte sono sparite assieme a te. Buon viaggio”.

Chi era Paul Baccaglini

Nato a Chicago nel 1984 e cresciuto a Pittsburgh, Baccaglini si era trasferito in Italia a Padova, dove abitava la madre (italiana), da bambino.

Aveva provato a sfondare nel basket, arrivando fino alla C1: poi aveva lasciato lo sport, attratto dalle luci dello spettacolo.

Prima la radio (Radio Padova, Rtl 102.5), poi la tv con Le Iene, trasmissione in cui, da inviato, intervistava in maniera scherzosa personaggi del mondo politico.

Per 8 anni è stato al fianco dell’ex Velina Thais Wiggers, venendo immortalato con lei al suo fianco anche sulle tribune del Renzo Barbera, lo stadio del Palermo, club di cui è stato presidente per pochi mesi, dopo aver provato ad acquistarlo attraverso uno dei suoi fondi.