Paupisi, il figlio di Salvatore Ocone ed Elisabetta sul perdono al padre dice: "Non posso rispondere"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Non posso rispondere, non è il momento”. A Mario Ocone, figlio di Salvatore Ocone ed Elisabetta Polcino, trema ancora la voce. Residente a Rimini per lavoro, si è precipitato a Paupisi (Benevento) quando le autorità lo hanno informato dell’avvenuta tragedia tra le mura familiari. Sua madre è stata uccisa a pietrate mentre si trovava ancora a letto e suo fratello di appena 15 anni, Cosimo, è stato colpito a morte dopo il femminicidio. Sua sorella, 16 anni, è stata ferita gravemente e si trova in ospedale. Oggi Mario non si sente di rispondere, quando gli viene chiesto se sia disposto a perdonare suo padre: “Prima poi dovrò andare a parlargli, ma non ho idea di quando né come”.

Le parole del figlio Mario

Intervistato da un inviato di Ore 14 il 2 ottobre Mario, il figlio maggiore di Salvatore Ocone ed Elisabetta Polcino, ha lo sguardo di chi vive nel vuoto. Il 30 settembre si è precipitato da Rimini, città in cui vive per lavorare, alla sua casa di famiglia di Paupisi (Benevento), quando le autorità lo hanno informato su quanto accaduto alla madre e al fratello minore, Cosimo.

“Sono partito da Rimini con mio zio, non da solo”. Mario ricorda che nel corso dell’ultima telefonata non ha avuto il sentore di qualcosa di strano, niente che lo mandasse in allarme: “Non c’è mai stata violenza, solo normali litigi”.

ANSA Si indaga ancora sulle dinamiche del duplice omicidio a Paupisi (Benevento), dove Elisabetta Polcino e il figlio Cosimo sono stati uccisi Salvatore Ocone, marito e padre delle vittime. Il figlio maggiore Mario non vuole rispondere sulle possibilità di perdono

Suo padre “soffriva di depressione” ma era in cura, aggiunge, “prendeva dei farmaci antidepressivi“. Salvatore “teneva molto a noi e nostra madre”.

Poi la domanda sul perdono: “Non posso rispondere, non è il momento opportuno”. Sulle condizioni della sorella dice di non avere altre notizie, a pare il bollettino medico comunicato la sera del 1° ottobre secondo il quale la 15enne sarebbe tenuta “in coma farmacologico”. Un giorno potrebbe voler incontrare il padre: “Prima o poi dovrò andare a parlargli”, ma i tempi non sono ancora maturi.

Le amiche di Salvatore Ocone ed Elisabetta Polcino

In un altro servizio mandato in onda dagli studi di Ore14 sono state ascoltate due amiche della coppia. Entrambe, sconvolte dall’accaduto, sostengono che Salvatore Ocone ed Elisabetta Polcino si presentavano a tutti come una coppia normale, con molta attenzione per i figli e con l’entusiasmo di chi stava per celebrare i 25 anni di matrimonio con una festa per la quale avevano già mandato gli inviti.

“Lui era riservato, stava sempre sulle sue ma sapeva divertirsi“, dice una donna, quasi sorpresa anche dalla scoperta della depressione – resa nota dai quotidiani poco dopo la tragedia – che affligge il 58enne.

Il parere di Roberta Bruzzone

Un altro elemento emerso dalla vicenda è la psicosi cronica che nel 2011 portò Salvatore Ocone a subire un trattamento sanitario obbligatorio. “Non è banale gestire queste patologie”, dice Roberta Bruzzone, perché “si sviluppa nel corso del tempo”. Diverso è trattare un paziente che manifesta costanti episodi di escandescenze, in quanto si tratta di fenomeni evidenti.

Il problema, secondo la criminologa, si presenta quando il soggetto “rientra in una condizione di apparente normalità”, perché più il paziente si mostra “calmo e inserito” e più è “da monitorare“, in quanto tutto potrebbe esplodere nelle tragedie che, alla fine, si manifestano come nel caso della contrada Frasso di Paupisi.