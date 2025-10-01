Paupisi, la confessione di Salvatore Ocone: dopo aver colpito Elisabetta Polcino si è lanciato sui figli

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Elisa Polcino, 49 anni, è stata ritrovata senza vita nel letto della sua casa a Paupisi, piccolo paese in provincia di Benevento. Il marito Salvatore Ocone e i due figli di 15 e 16 anni erano scomparsi da allora. Rintracciato dai carabinieri, Ocone ha confessato: ha ucciso la moglie e si è poi scagliato contro i figli. Il ragazzo è morto, la ragazza si trova in ospedale in fin di vita.

Salvatore Ocone confessa

Il corpo di Elisabetta Polcino è stato ritrovato senza vita nella mattina di martedì 30 settembre.

Immediate sono partite le ricerche dei carabinieri del marito Salvatore Ocone e dei due figli minorenni, di cui al momento si erano perse le tracce.

L’auto di Ocone è stata avvistata in Molise, in un terreno di Ferrazzano, in provincia di Campobasso.

Qui l’uomo è stato fermato dai militari dell’Arma che, dentro il veicolo, hanno trovato il figlio 15enne ormai privo di vita e la figlia 16enne in gravissime condizioni.

Salvatore Ocone ha ammesso le proprie responsabilità, dichiarandosi colpevole degli omicidi della moglie e del figlio.

L’omicidio di Elisabetta Polcino a Paupisi

Si attendono i risultati dell’autopsia ma, stando alle prime ricostruzioni, Elisabetta Polcino è stata uccisa attorno alle ore 8:00 di martedì mattina.

Non è chiaro il movente, forse un litigio tra coniugi. Ocone l’ha colpita con una pietra mentre si trovava ancora a letto.

A ritrovare il cadavere è stata la suocera, la madre di Ocone, che vive al primo piano della stessa casa familiare.

Il procuratore di Benevento Gianfranco Scarfò ha confermato il fermo di indiziato per Salvatore Ocone, 58 anni.

L’uomo si trova attualmente detenuto nel carcere di Campobasso con l’accusa di duplice omicidio aggravato, tentato omicidio e sequestro di persona.

Dopo la moglie, si è scagliato sui figli

Elisabetta Polcino e Salvatore Ocone avevano tre figli. Il più grande è maggiorenne e vive a Rimini, i due più piccoli (16 e 15 anni) vivevano con i genitori a Paupisi.

Dopo l’omicidio della moglie, Ocone avrebbe infierito anche sui due ragazzi, per poi caricarli in macchina con sé.

Il figlio 15enne, Cosimo, è stato ritrovato senza vita all’interno della vettura e si procederà con esami per accertare le cause della morte.

La ragazza, in gravi condizioni, è stata trasferita al Neuromed di Pozzilli, in provincia di Isernia, dove è stata operata per un trauma cranico.

Ricoverata nel reparto di terapia intensiva, si apprende da ANSA che le sue condizioni sono stazionarie e non si trova in pericolo di vita.