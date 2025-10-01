Paupisi, Pino Rinaldi scopre in diretta che il figlio di Salvatore Ocone è morto: "Difficile andare avanti"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Difficile continuare di fronte a questa notizia”. Così Pino Rinaldi commenta in diretta a Ignoto X su La7 la notizia della morte del figlio 16enne di Salvatore Ocone, l’autore del massacro di Paupisi. L’uomo, dopo l’arresto a Campobasso, ha confessato di aver ucciso a colpi di pietra la moglie Elisa Polcino e il figlio Cosimo e di aver ridotto in fin di vita l’altra figlia, di 15 anni.

Paupisi, la reazione di Pino Rinaldi in diretta

Nel pomeriggio di martedì 30 settembre è stato fermato a Campobasso Salvatore Ocone, l’operaio di 58 anni che a Paupisi, in provincia di Benevento, ha ucciso la moglie e il figlio adolescente.

Del caso si è parlato anche nel corso di Ignoto X, il programma di cronaca in onda su La7 condotto da Pino Rinaldi.

ANSA L’abitazione teatro del massacro a Paupisi, in provincia di Benevento

Durante la diretta del programma è arrivata la notizia della cattura dell’uomo e del ritrovamento dei due figli di 15 e 16 anni: morto il maschio, in gravi condizioni la femmina.

Una notizia che ha scosso Rinaldi: “Di fronte a questa notizia è un po’ difficile continuare“.

“Allora, proviamo ad andare avanti”, ha proseguito dopo un momento di pausa.

Il massacro di Paupisi

Secondo quanto ricostruito, nella mattina di ieri, 30 settembre, al termine di una lite in casa Salvatore Ocone ha ucciso a colpi di pietra alla testa la moglie Elisa Polcino, 49 anni.

Poi si è scagliato sui due figli di 15 e 16 anni, riducendoli in fin di vita.

Li ha quindi caricati in auto e si è allontanato. Dopo ore di ricerche Ocone è stato individuato e fermato nelle campagne di Ferrazzano, vicino Campobasso.

Nell’auto sono stati ritrovati i due figli: per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, mentre la ragazza è stata ricoverata in gravi condizioni in ospedale.

La confessione di Salvatore Ocone

Dopo essere stato arrestato dai carabinieri, Salvatore Ocone ha confessato di aver ucciso moglie e figlio nella loro casa.

L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Campobasso, in attesa dell’udienza di convalida del fermo.