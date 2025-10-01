Paupisi, Salvatore Ocone svela il movente del femminicidio di Elisabetta Polcino: "Mia moglie era aggressiva"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

L’autore del femminicidio di Paupisi, Salvatore Ocone, ha rivelato il movente dell’aggressione. Il 58enne, che ha ucciso la moglie Elisabetta Polcino e il figlio 15enne, ferendo inoltre gravemente la figlia di 16 anni, ha rivelato agli inquirenti di aver agito per l’eccessiva aggressività della donna.

Paupisi, svelato il movente del femminicidio di Elisabetta Polcino

Dopo la confessione di Salvatore Ocone, che a Paupisi ha ucciso la moglie Elisabetta Polcino e aggredito i due figli minorenni (uno dei quali è morto), sono emersi nuovi dettagli sulla tragedia.

Stando alla ricostruzione della Procura di Benevento, la donna sarebbe stata colpita nel sonno tra le 5 e le 6 del mattino, con una pietra che Ocone avrebbe prelevato dal giardino. In seguito, con la stessa pietra, sarebbero stati aggrediti sia il figlio 15enne, trovato morto nell’auto usata dall’uomo per fuggire, sia la figlia 16enne della coppia, sopravvissuta ma attualmente in gravi condizioni.

L’abitazione a Paupisi dove la 49enne è stata uccisa

Ocone, accusato di duplice omicidio aggravato, tentato omicidio e sequestro di persona, durante l’interrogatorio avrebbe svelato il movente del femminicidio.

Come riporta Adnkronos, Il Procuratore Gianfranco Scarfò ha riportato che Ocone “ha spiegato di aver agito per l’eccessiva aggressività della moglie”.

Salvatore Ocone: “Mia moglie era aggressiva”

L’autore del femminicidio avvenuto a Paupisi, è attualmente detenuto nel penitenziario di Campobasso. Stando alla testimonianza che la direttrice della struttura Rosa La Ginestra ha reso a LaPresse, “si trova sotto strettissima sorveglianza”.

Prima di essere portato in cella, il 58enne è stato interrogato presso la caserma dei Carabinieri di Benevento.

“Mia moglie era aggressiva e autoritaria”, ha detto Salvatore Ocone agli investigatori durante l’interrogatorio.

Gli inquirenti hanno riportato che l’uomo era stato sottoposto a Tso nel 2011 e che si era sottoposto a una cura per psicosi cronica. Prima di uccidere Elisabetta Polcino e il figlio, tuttavia, l’uomo non sembra aver dato segni di ulteriori problemi mentali.

Come sta la figlia sopravvissuta

La giovanissima sopravvissuta all’omicidio di Paupisi, la figlia 16enne di Elisabetta Polcino e Salvatore Ocone, è attualmente ricoverata al Neuromed di Pozzilli.

Secondo LaPresse, la ragazza è in coma farmacologico. È stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico per “rimuovere i frammenti ossei e parte della scatola cranica per scongiurare ulteriori pericoli”, ma secondo Fulvio Aloj, direttore sanitario di Neuromed, “il cervello è gonfio. Sono presenti anche focolai emorragici cerebrali dovuti all’insulto traumatico subito”.