Paupisi, tutte le ombre su Salvatore Ocone dalla depressione ai vestiti tolti in piazza davanti a tutti

Il massacro di Paupisi non era privo di avvisaglie. Salvatore Ocone, l’operaio agricolo che ha ucciso la moglie Elisabetta e il figlio Cosimo a colpi di pietra, riducendo la figlia in fin di vita, aveva dato segnali di gravi disturbi psichici. Secondo quanto ricostruito, il 58enne reo confesso aveva sofferto di depressione, ritenuta però superata. Per i compaesani del comune nel Beneventano, si trattava di una famiglia tranquilla e l’uomo non aveva mai commesso atti aggressivi. Eppure in passato si sarebbero verificati degli episodi di evidente squilibrio.

La depressione di Ocone

A carico di Ocone non risulterebbero denunce di maltrattamenti o violenze, ma, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, Elisabetta Polcino sarebbe riuscita a mantenere i problemi familiari tra le quattro mura di casa. Il 58enne sembrava aver superato i periodi di depressione, ma in alcune occasioni si sarebbe denudato in piazza, rifugiandosi nella chiesa di Paupisi.

“Li avevo incontrati a una festa pochi giorni fa ed erano sereni” ha raccontato il sindaco, Salvatore Coletta.

ANSA

La villa di Paupisi dove viveva la famiglia di Salvatore Ocone ed Elisabetta Polcino

Le testimonianze a Paupisi

Dalle indiscrezioni raccolte nel paese di 1.400 abitanti ai piedi del monte Taburno, risulterebbe che negli ultimi tempi si fossero verificate delle liti e qualcuno sosterebbe che qualche sera prima dell’omicidio ci fosse stato un violento alterco per strada.

Nulla che però compromettesse l’apparenza di una coppia tranquilla con tre figli, che il 19 ottobre avrebbe festeggiato i 25 anni di matrimonio. Un’amica stretta ha raccontato che ci fossero battibecchi come in ogni famiglia, ma mai discussioni particolarmente accese o episodi di violenza.

Le indagini

Sul passato del 58enne, il suo stato mentale e le dinamiche familiari, stanno indagando gli inquirenti coordinati dalla procura di Benevento.

Il 58enne è stato fermato nelle campagne di Ferrazzano, in provincia di Campobasso, dopo una fuga di 13 ore con i figli in macchina. Ocone ha confessato l’omicidio in casa della moglie e del figlio 15enne, trovato senza vita in auto dopo essere stato colpito con pietre e bottiglie di vetro, insieme alla sorella.

La 16enne è ricoverata in gravi condizioni ma stazionarie, dopo essere stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico alla testa all’Istituto Neuromed di Pozzilli, in provincia di Isernia, dove è stata trasferita nella notte dall’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Nel carcere del capoluogo molisano è stato portato Ocone, che dovrà rispondere delle accuse di duplice omicidio aggravato, tentato omicidio e sequestro di persona.