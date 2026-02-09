Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 54 anni è stato fermato a seguito di una rapina a mano armata e lesioni ai danni di una giovane coppia: è questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Barcellona Pozzo di Gotto. L’arresto è stato eseguito in seguito a un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica. I fatti risalgono a dicembre scorso quando, a pochi giorni dal Natale, la coppia è stata aggredita sul lungomare di Ponente. L’uomo, armato di fucile, avrebbe minacciato e colpito le vittime per rapinarle, esplodendo anche un colpo d’arma da fuoco.

Paura sul luingo mare di Barcellona Pozzo di Gotto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’operazione ha preso avvio dopo la richiesta di intervento da parte delle vittime, che avevano subito la rapina e le lesioni la sera di 4 giorni prima di Natale.

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Milazzo, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno immediatamente avviato le indagini. Nonostante le difficoltà dovute al travisamento del volto del rapinatore e alla scarsa illuminazione della zona, gli investigatori sono riusciti a identificare il presunto autore del reato.

La dinamica dell’aggressione

L’episodio si è verificato sul lungomare di Ponente, dove una giovane coppia si era appartata in auto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti l’uomo, armato di fucile, ha sfondato il finestrino della vettura e ha minacciato i due giovani con l’arma.

Nel corso della rapina il presunto aggressore avrebbe colpito il ragazzo al volto per costringerlo a consegnare il portafogli. Non pago, ha anche esploso un colpo di fucile, che fortunatamente non ha ferito nessuno dei presenti.

L’identificazione del sospettato

Le indagini hanno permesso di risalire all’identità dell’uomo, un cinquantaquattrenne residente a Milazzo. L’uomo, secondo quanto emerso, avrebbe tentato di depistare le vittime simulando di parlare la lingua marocchina nel tentativo di far credere loro di essere un extracomunitario.

Nonostante questi stratagemmi gli agenti sono riusciti a raccogliere elementi sufficienti per richiedere l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Sequestro dell’arma e provvedimenti

L’arma utilizzata durante la rapina, un fucile regolarmente detenuto dall’indagato, è stata sottoposta a sequestro. Contestualmente è stato disposto il ritiro del porto d’armi.

In esecuzione dell’ordinanza, i poliziotti del Commissariato di Milazzo hanno arrestato l’uomo e lo hanno condotto in carcere, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

