Paura a Bogliasco, spari vicino al centro sportivo: 45enne arrestato, in casa quasi un kg di droga e munizioni
Un 45enne è stato arrestato dopo una segnalazione di spari a Bogliasco. In casa sono stati sequestrati droga, armi e munizioni.
Un 45enne è stato arrestato a Bogliasco, comune in provincia di Genova, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e detenzione abusiva di armi e munizioni. L’uomo è stato fermato dopo la segnalazione di alcuni spari vicino al centro sportivo Mugnaini e trovato in possesso di droga e materiale per le munizioni.
- Spari a Bogliasco: la segnalazione e il fermo
- La perquisizione e il materiale sequestrato
- Il trasferimento in carcere
Spari a Bogliasco: la segnalazione e il fermo
Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Santa Margherita, con il supporto delle Stazioni di Pieve Ligure e Uscio, hanno avviato le ricerche dopo una chiamata al NUE 112. La segnalazione riferiva che nei pressi del centro sportivo Mugnaini erano stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco e che un’auto si era subito allontanata velocemente.
Le pattuglie hanno rintracciato e fermato il veicolo segnalato mentre era alla guida il 45enne, originario del Piemonte. In seguito è stata eseguita una perquisizione nella sua abitazione.
La perquisizione e il materiale sequestrato
In casa i Carabinieri hanno sequestrato una carabina ad aria compressa e una pistola scacciacani, oltre a 296 grammi di hashish e 481 grammi di marijuana. È stato trovato anche materiale utilizzato per confezionare le dosi.
Tra gli altri oggetti sequestrati figurano 134 grammi di polvere da sparo, 71 cartucce calibro 22 L.R., bossoli, ogive e inneschi destinati alla ricarica di munizioni di vari calibri.
Il trasferimento in carcere
Conclusi gli adempimenti di rito, l’uomo è stato accompagnato alla Casa circondariale di Marassi, a Genova, su disposizione dell’Autorità giudiziaria.