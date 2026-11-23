Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un 45enne è stato arrestato a Bogliasco, comune in provincia di Genova, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e detenzione abusiva di armi e munizioni. L’uomo è stato fermato dopo la segnalazione di alcuni spari vicino al centro sportivo Mugnaini e trovato in possesso di droga e materiale per le munizioni.

Spari a Bogliasco: la segnalazione e il fermo

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Santa Margherita, con il supporto delle Stazioni di Pieve Ligure e Uscio, hanno avviato le ricerche dopo una chiamata al NUE 112. La segnalazione riferiva che nei pressi del centro sportivo Mugnaini erano stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco e che un’auto si era subito allontanata velocemente.

Le pattuglie hanno rintracciato e fermato il veicolo segnalato mentre era alla guida il 45enne, originario del Piemonte. In seguito è stata eseguita una perquisizione nella sua abitazione.

La perquisizione e il materiale sequestrato

In casa i Carabinieri hanno sequestrato una carabina ad aria compressa e una pistola scacciacani, oltre a 296 grammi di hashish e 481 grammi di marijuana. È stato trovato anche materiale utilizzato per confezionare le dosi.

Tra gli altri oggetti sequestrati figurano 134 grammi di polvere da sparo, 71 cartucce calibro 22 L.R., bossoli, ogive e inneschi destinati alla ricarica di munizioni di vari calibri.

Il trasferimento in carcere

Conclusi gli adempimenti di rito, l’uomo è stato accompagnato alla Casa circondariale di Marassi, a Genova, su disposizione dell’Autorità giudiziaria.