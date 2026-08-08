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Un arresto e una denuncia, questo il bilancio delle attività della Polizia di Stato nella giornata di ieri a Bolzano. Un cittadino del Burkina Faso di 28 anni è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo aver aggredito gli agenti intervenuti in via Claudia Augusta, mentre un cittadino marocchino di 31 anni è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente e per l’inottemperanza al foglio di via obbligatorio.

L’arresto a Bolzano

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato in seguito a una segnalazione che indicava la presenza di un soggetto in forte stato di agitazione a bordo di un autobus in via Claudia Augusta, a Bolzano. Gli agenti della Squadra Volante, giunti sul posto, hanno individuato l’uomo, un cittadino del Burkina Faso di 28 anni, che si è mostrato subito non collaborativo e agitato.

Alla richiesta di esibire un documento d’identità o di fornire le proprie generalità, il giovane si è rifiutato e ha tentato di allontanarsi. Gli operatori hanno quindi invitato l’uomo a salire sull’auto di servizio per accompagnarlo in Questura e procedere all’identificazione. Tuttavia, il soggetto ha reagito con violenza, aggredendo i poliziotti e arrivando a mordere uno di loro.

Solo dopo essere stato definitivamente bloccato, il 28enne è stato condotto in Questura, dove è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Su disposizione del Magistrato di turno, è stato poi associato presso la locale Casa Circondariale.

Durante la colluttazione, uno degli agenti è rimasto ferito a causa del morso ricevuto dall’uomo. Il poliziotto è stato trasportato dal personale del 118 al Pronto Soccorso, dove i medici hanno diagnosticato lesioni giudicate guaribili in 12 giorni.

Una denuncia per detenzione di stupefacenti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, sempre nella giornata di ieri, un altro equipaggio della Squadra Volante, durante i servizi di controllo del territorio nei pressi di viale Trento, ha notato un uomo già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di stupefacenti.

Alla vista degli agenti, il soggetto ha tentato di disfarsi rapidamente di un involucro, che è stato recuperato poco dopo dagli operatori.

All’interno dell’involucro è stato trovato circa un etto di hashish. L’uomo, un cittadino marocchino di 31 anni, richiedente asilo e con precedenti di polizia, è stato portato in Questura e denunciato per detenzione di sostanza stupefacente e per l’inottemperanza al foglio di via obbligatorio dal Comune di Bolzano.

IPA