I carabinieri della Stazione di Bracciano hanno arrestato un cittadino polacco, 60enne e incensurato, per il reato di detenzione illegale di armi comuni da sparo, alterazione di armi e danneggiamento. Nelle ultime settimane vi erano state diverse denunce relative al danneggiamento di infissi, vetri e muri delle abitazioni di Zona Montebello, con i cittadini preoccupati per la propria incolumità. I militari quindi hanno svolto un complesso servizio di osservazione, perimetrando le abitazioni che per traiettoria potevano essere idonee ad esplodere i colpi e cinturando l’area. Nella giornata del 2 febbraio, quindi, mentre l’attività di tiro al bersaglio era in corso, i carabinieri hanno fatto accesso in una palazzina con diverse abitazioni e finalmente hanno trovato il responsabile, il quale custodiva in casa un vero e proprio arsenale con strumenti predisposti per il tiro di precisione e un tavolo dal quale l’uomo è gravemente indiziato di aver sparato.