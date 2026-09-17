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Tre arresti, questo il bilancio di un’operazione della Squadra mobile di Brescia, che ha portato alla luce una serie di rapine aggravate e lesioni personali gravi commesse da un gruppo di giovani tra gennaio e aprile di quest’anno. Gli indagati, tutti tra i 20 e 22 anni, sono accusati di aver agito in concorso con due minorenni, colpendo con particolare violenza le loro vittime, spesso lasciando segni permanenti.

Le indagini a Brescia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le indagini hanno permesso di ricostruire una serie di episodi criminali avvenuti nella città di Brescia tra gennaio e aprile.

Gli investigatori hanno individuato un gruppo composto da tre giovani maggiorenni e due minorenni come responsabili di rapine consumate e tentate, caratterizzate da una particolare aggressività e dalla volontà di intimidire le vittime.

Il primo episodio: l’aggressione al centro commerciale

Il 5 gennaio scorso, all’interno di un centro commerciale di Brescia, i tre indagati hanno preso di mira un 18enne.

Dopo avergli chiesto una sigaretta e aver ricevuto un rifiuto, lo hanno inseguito e colpito con calci e pugni. La vittima è riuscita a fuggire e a rifugiarsi in un ristorante, mentre i tre aggressori si sono appostati all’esterno in attesa.

L’aggressione alla coppia di coniugi

Pochi minuti dopo, una coppia di coniugi che aveva cenato nello stesso ristorante è stata circondata dai tre giovani. Utilizzando il manicotto di un estintore, i rapinatori hanno colpito alla testa il marito, facendogli perdere i sensi, e poi hanno aggredito anche la moglie, colpendola al volto e alla testa. Successivamente, hanno strappato lo zaino della donna, impossessandosi del portafoglio e di altri effetti personali.

Le conseguenze per le vittime sono state gravi: la donna ha riportato la perdita dell’udito dall’orecchio destro e altre lesioni, con una prognosi di 39 giorni. L’uomo, invece, ha subito uno sfregio permanente al volto e una prognosi di 26 giorni.

Il secondo episodio: violenza alla stazione metropolitana Casazza

Il 14 marzo, nelle prime ore del mattino, il più anziano dei tre indagati ha avvicinato un passante presso la stazione metropolitana Casazza, chiedendogli soldi e sigarette.

Al rifiuto della vittima, l’uomo è stato colpito ripetutamente al volto con una bottiglia. Nel frattempo, un minorenne, anch’egli indagato, ha afferrato la vittima alle spalle facendola cadere a terra, mentre il complice la colpiva con calci al volto fino a farle perdere i sensi.

Anche in questo caso, la vittima ha riportato uno sfregio permanente al volto e altre lesioni, con una prognosi di 27 giorni.

L’ultimo episodio: aggressione a un minorenne a Nave

Infine, il 14 aprile 2026, uno dei tre arrestati, insieme a un minore di 15 anni, ha avvicinato un coetaneo alla fermata dell’autobus nel comune di Nave (Brescia).

Dopo avergli sfilato il cappello dalla testa, lo hanno colpito con un calcio e con schiaffi al volto per impedirgli di recuperare l’oggetto.

Le accuse e le conseguenze

I tre giovani arrestati sono indagati per rapina aggravata, lesioni personali gravi e deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al volto.

Le indagini hanno evidenziato la particolare violenza con cui sono stati commessi i reati, spesso in concorso con minorenni. Le vittime, in più occasioni, hanno riportato danni fisici permanenti e prognosi prolungate.

IPA