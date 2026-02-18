Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per maltrattamenti in famiglia e minacce gravi: questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato nel quartiere Librino a Catania. Un 20enne, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati connessi allo spaccio di stupefacenti, è stato fermato dopo una violenta lite domestica. Secondo quanto si apprende dal sito della Polizia di Stato la madre del giovane ha chiesto aiuto temendo per la propria incolumità e quella dei familiari, esasperata dalle continue aggressioni del figlio in crisi d’astinenza.

La richiesta di aiuto a Catania

La vicenda si è consumata nel quartiere Librino a Catania, dove la madre del ragazzo ha contattato la Sala Operativa della Questura. La donna, preoccupata per le azioni imprevedibili del figlio tossicodipendente, ha chiesto un intervento urgente. Gli agenti hanno rassicurato telefonicamente la donna, garantendo l’arrivo tempestivo di una pattuglia.

Giunti rapidamente nell’abitazione, i poliziotti della squadra volanti hanno trovato il giovane in evidente stato di agitazione. Aveva scaraventato a terra diversi oggetti e sfondato la porta di casa in preda a un raptus attribuito all’astinenza da sostanze stupefacenti. La situazione è apparsa subito critica: il 20enne ha inveito nuovamente contro la madre e il suo compagno, arrivando a minacciarli di morte con l’uso di armi.

Le testimonianze e la ricostruzione dei fatti

Una volta riportata la calma gli agenti hanno ascoltato la madre, che ha raccontato come le violenze del figlio si fossero fatte sempre più frequenti. La donna ha spiegato che la grave tossicodipendenza del giovane lo spingeva a chiedere continuamente denaro per acquistare droga. In alcune occasioni le minacce di morte sarebbero state rivolte anche in presenza della sorellina di soli 8 anni.

Per le sue condotte il 20enne è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e minacce gravi. Dopo aver informato il PM di turno presso il Tribunale di Catania il giovane è stato condotto in carcere, dove attende il giudizio di convalida davanti al giudice.

