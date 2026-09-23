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Un uomo è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato per danneggiamento di un’auto della Polizia a Chioggia (Venezia). L’intervento è stato eseguito nella tarda serata di domenica scorsa, dopo che il soggetto, in evidente stato di alterazione, aveva colpito portoni e tentato di danneggiare veicoli in transito. L’uomo è stato fermato dagli agenti e, nonostante i tentativi di calmarlo, ha continuato a mostrare un comportamento aggressivo, culminato nell’aggressione agli operatori e nel danneggiamento del mezzo di servizio.

La segnalazione a Chioggia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella tarda serata di domenica scorsa.

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Chioggia (Venezia) sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione riguardante un uomo che, in evidente stato di alterazione, stava prendendo a calci i portoni delle abitazioni nel centro cittadino e cercava di colpire le auto in transito.

Il fermo e la reazione violenta

Una volta giunti sul posto, i poliziotti hanno rintracciato il soggetto e lo hanno fermato per un controllo. Fin dai primi momenti, l’uomo ha manifestato insofferenza nei confronti degli operatori.

Nonostante i ripetuti tentativi degli agenti di riportare la situazione alla calma, il fermato ha assunto un atteggiamento sempre più aggressivo e violento nei loro confronti.

Accompagnamento e danneggiamento del mezzo di servizio

Dopo essere stato condotto presso gli uffici del Commissariato per gli accertamenti di rito, l’uomo è stato riaccompagnato sulla nave di provenienza per essere affidato al comandante.

Tuttavia, durante il tragitto, il soggetto ha continuato a mostrare segni di agitazione e ha iniziato a colpire con alcuni calci il finestrino posteriore della vettura della Polizia, provocando il danneggiamento del mezzo di servizio.

L’aggressione agli agenti e l’arresto

Una volta sceso dall’auto, l’uomo ha ulteriormente aggravato la sua posizione aggredendo gli agenti.

A seguito di questo comportamento, gli operatori lo hanno tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria anche per il danneggiamento del veicolo di servizio.

IPA