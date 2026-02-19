Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo denunciato per guida in stato di ebbrezza, questo il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio condotto dalla Polizia di Stato a Città di Castello, Perugia. L’operazione, svolta nei giorni scorsi con il supporto delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, è stata finalizzata al contrasto dei furti, dei reati predatori e di ogni forma di illegalità lesiva dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Una denuncia a Città di Castello

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nei giorni scorsi le forze dell’ordine hanno intensificato la loro presenza sul territorio di Città di Castello (Perugia) attraverso un servizio straordinario di controllo. L’iniziativa ha visto la collaborazione delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, con l’obiettivo di prevenire e contrastare furti, reati predatori e ogni altra forma di illegalità che possa minacciare la sicurezza pubblica.

Durante le attività di controllo gli agenti sono stati chiamati a intervenire in seguito a un sinistro stradale che ha coinvolto tre veicoli. Giunti sul luogo dell’incidente gli operatori hanno effettuato i rilievi necessari e hanno subito notato che il conducente responsabile dell’accaduto mostrava evidenti segni di alterazione dovuti all’abuso di sostanze alcoliche.

Denuncia per guida in stato di ebbrezza

Sottoposto all’accertamento etilometrico, l’uomo – un 45enne, classe 1981 – è risultato positivo al test. Per questo motivo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. Oltre alla denuncia gli agenti hanno proceduto al ritiro della patente di guida, che sarà trasmessa alla Prefettura competente per i provvedimenti di sospensione previsti dalla legge.

L’attività di controllo straordinario non si è limitata all’intervento sull’incidente. Le pattuglie hanno proseguito le verifiche concentrandosi in particolare sulle aree residenziali, sulle zone commerciali e nei luoghi di maggiore aggregazione di Città di Castello. Sono stati istituiti posti di controllo e sono state effettuate verifiche mirate sia su persone che su veicoli.

