Un arresto per danneggiamento, minaccia aggravata, minaccia a pubblico ufficiale, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, questo il bilancio di un intervento dei Carabinieri nel centro cittadino di Fondi, in provincia di Latina. Un uomo di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in flagranza di reato dopo aver minacciato e aggredito un imprenditore edile per questioni legate a presunti crediti lavorativi.

Arresto in flagranza a Fondi vicino Latina

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri l’episodio si è verificato nel centro di Fondi (Latina), dove i militari della Tenenza locale sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al 112 N.U.E.

L’uomo, residente in zona e già conosciuto dalle forze dell’ordine, avrebbe dato in escandescenze nei confronti di un imprenditore edile, minacciandolo di morte mentre questi si trovava presso l’abitazione della fidanzata.

Motivi legati a crediti lavorativi alla base dell’aggressione

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, la causa scatenante dell’episodio sarebbe riconducibile a presunti crediti vantati dall’arrestato per pregresse prestazioni lavorative.

L’uomo avrebbe quindi iniziato a inveire contro la vittima, minacciandola pesantemente e passando poi a danneggiare la sua autovettura parcheggiata sulla pubblica via. Calci e pugni sono stati sferrati contro il veicolo, che ha riportato gravi danni.

Danni anche al portone dell’abitazione

La furia dell’indagato non si è fermata all’auto: anche il portone d’ingresso dell’abitazione della donna, fidanzata della vittima, è stato danneggiato

I Carabinieri, giunti rapidamente sul posto, hanno potuto constatare i danni sia direttamente sia attraverso la visione di immagini registrate precedentemente, che hanno documentato la sequenza degli eventi.

Resistenza e aggressione ai militari intervenuti

Nel tentativo di riportare la calma i Carabinieri hanno cercato di dialogare con l’uomo che però, in evidente stato di agitazione, ha reagito con ulteriore violenza.

Dopo aver rivolto gravi minacce, anche di morte, nei confronti dei militari, l’indagato si è scagliato contro di loro nel tentativo di aggressione. Solo grazie al pronto intervento degli operatori è stato possibile bloccarlo e metterlo in sicurezza.

Un militare ferito durante l’intervento

Durante le concitate fasi dell’arresto uno dei Carabinieri ha riportato lesioni. L’episodio ha richiesto particolare prontezza e professionalità da parte delle forze dell’ordine, che sono riuscite a evitare conseguenze più gravi sia per la vittima sia per i presenti.

