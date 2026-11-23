Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Più di 12mila persone evacuate, circa 50 sottoposte a controlli medici e una trasportata in ospedale. È il bilancio dell’emergenza scattata nella tarda serata di domenica 22 novembre alla Co-op Live Arena di Manchester, dove il concerto del rapper statunitense Don Toliver è stato interrotto dopo la diffusione di una “sostanza sconosciuta” tra il pubblico. La polizia sospetta che possa trattarsi di gas lacrimogeno, ma sono ancora in corso gli accertamenti.

Cosa è successo durante il concerto di Manchester

L’allarme è scattato poco dopo le 22, quando diversi spettatori hanno cominciato ad accusare bruciore agli occhi, tosse e difficoltà respiratorie. Nei video pubblicati sui social si vedono alcuni spettatori allontanarsi dalla platea coprendosi bocca e naso con le magliette. Altri tossiscono mentre cercano di raggiungere le uscite. “Non riesco a respirare”, si sente dire in una delle registrazioni, mentre un’altra persona lamenta bruciore.

Il panico ha cominciato a diffondersi rapidamente, mentre molti addetti alla sicurezza si mobilitavano “preoccupando” anche quelle persone non ancora raggiunge dalla sostanza sconosciuta. Il concerto è stato interrotto prima della conclusione prevista. Dopo qualche minuto il responsabile dell’organizzazione ha comunicato dagli altoparlanti che lo spettacolo era terminato per circostanze impreviste, invitando il pubblico a lasciare ordinatamente la struttura.

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“Per favore, dirigetevi verso l’uscita più vicina. Se avete bisogno di assistenza medica, rivolgetevi a un membro dello staff oppure raggiungete il corridoio del livello zero”. La Greater Manchester Police ha dichiarato un’emergenza maggiore (“major incident”) attivando il coordinamento tra polizia, vigili del fuoco, ambulanze e personale dell’arena.

Evacuate oltre 12mila persone

L’evacuazione della Co-op Live Arena è stata completata nella notte senza che venissero segnalati feriti gravi. La vicecapo della polizia di Manchester, Steph Parker, ha confermato che oltre 12mila spettatori sono stati accompagnati all’esterno in sicurezza. “La nostra priorità era garantire la sicurezza di ogni persona presente al concerto”, ha dichiarato.

Sul posto sono intervenute diverse squadre del North West Ambulance Service, compresa l’unità specializzata Hazardous Area Response Team, addestrata a operare in presenza di possibili sostanze pericolose. I soccorritori hanno visitato più di 50 persone, alcune delle quali presentavano sintomi agli occhi e alle vie respiratorie.

Un paziente è stato trasferito al Manchester Royal Infirmary per ulteriori accertamenti. Il servizio di emergenza ha inoltre avviato procedure di decontaminazione precauzionale per le persone potenzialmente esposte. Le autorità hanno invitato chiunque abbia partecipato al concerto e abbia successivamente sviluppato sintomi a rivolgersi a un medico.

Era gas lacrimogeno? Le indagini della polizia

La natura della sostanza dispersa nell’arena non è stata ancora accertata. Nel primo comunicato, diffuso domenica notte, la Greater Manchester Police ha ipotizzato con ogni probabilità che si sia trattato di un gas lacrimogeno. Nell’aggiornamento pubblicato dopo le 2 di lunedì 23 novembre, gli investigatori hanno preferito definirlo una “sostanza sconosciuta”.

Resta da chiarire anche come sia stata introdotta o rilasciata tra gli spettatori. Secondo alcune ricostruzioni della stampa locale, qualcuno potrebbe aver introdotto una bomboletta all’interno dell’impianto. “A breve capiremo sia la natura della sostanza sia come si è verificato l’incidente”, ha spiegato Steph Parker. La dichiarazione di “major incident” ha consentito di mobilitare rapidamente i diversi servizi di emergenza e gestire l’uscita degli spettatori, evitando ulteriori situazioni di pericolo.

Chi è Don Toliver

Don Toliver, all’anagrafe Caleb Zackery Toliver, è un rapper e cantante statunitense nato a Houston nel 1994. L’artista si trovava a Manchester per una tappa della sua tournée in Gran Bretagna, in un periodo particolarmente importante per la sua carriera.

Nei giorni precedenti aveva annunciato l’uscita del nuovo album “Nitrous”, prevista per il 4 dicembre, e aveva ricevuto cinque candidature ai Grammy Awards 2027, comprese quelle per il miglior nuovo artista e il miglior album rap. Il calendario della tournée prevede altri due appuntamenti a Londra: lunedì 23 novembre alla O2 Arena e martedì 24 novembre alla Ovo Arena Wembley.