Un uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato in abitazione e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio al termine di un’operazione della Polizia di Stato a Matera. Il soggetto, 65 anni, residente in città, è stato fermato dopo essere stato sorpreso mentre cercava di forzare la porta di un appartamento. L’operazione è stata resa possibile grazie alla pronta segnalazione di una donna che, insieme alla figlia, ha notato movimenti sospetti presso la propria abitazione.

Tentato furto in un appartamento a Matera

L’arresto è avvenuto a seguito di una richiesta d’aiuto da parte di una residente di Matera. La donna, mentre si trovava in casa con la figlia, ha sentito strani rumori provenire dalla porta d’ingresso.

La figlia, insospettita, si è avvicinata allo spioncino e ha visto un uomo intento a forzare la serratura.

L’arrivo della Polizia e l’individuazione del sospetto

La reazione della ragazza, spaventata dalla situazione, ha messo in fuga il presunto ladro che si è allontanato rapidamente.

Grazie alla descrizione fornita dalle vittime gli agenti sono riusciti a individuare l’uomo poco distante, mentre cercava di lasciare la zona a bordo di un’autovettura.

Il ritrovamento degli attrezzi da scasso

Durante il controllo del veicolo la Polizia ha rinvenuto attrezzi atti allo scasso, risultati compatibili con i segni di forzatura riscontrati sia sul portone dello stabile che sulla porta d’ingresso dell’appartamento.

L’intervento della Polizia Scientifica ha permesso di confermare la corrispondenza tra gli strumenti e i danni rilevati.

La scoperta della sostanza stupefacente

Nel corso della perquisizione personale gli agenti hanno trovato anche sostanza stupefacente e denaro contante.

Successivamente la perquisizione si è estesa all’abitazione dell’uomo, dove sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriore sostanza stupefacente, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e altro denaro contante.

Le prime analisi effettuate dal personale della Polizia Scientifica hanno accertato che la sostanza sequestrata era cocaina.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Matera ha permesso di assicurare alla giustizia un soggetto ritenuto responsabile di tentato furto aggravato e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

IPA