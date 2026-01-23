Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Per mettere a segno una rapina non hanno esitato ad aizzare un cane di grossa taglia contro due ragazzi, anche accoltellandone uno. La Polizia di Stato di Milano ha fermato di due egiziani di 29 e 30 anni con precedenti, regolari, ritenuti responsabili di rapina pluriaggravata, lesioni pluriaggravate, percosse, minacce e tentata estorsione. Domenica scorsa gli agenti sono intervenuti in via Padova per via di un gruppo di persone che litigava ed era stata segnalata anche un cane di grossa taglia. Si è scoperto che poco prima era stata messa a segno una rapina. Era stato sguinzagliato un cane pastore belga che aveva morso un marocchino di 23 anni e un egiziano di 19 al quale era stato rubato il telefono cellulare. Le vittime sono state portate in ospedale ma non sono in gravi condizioni. Gli agenti con la visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, sono riusciti ad individuare i due, che sono stati fermati ieri sera.