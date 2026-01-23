Paura a Milano, due giovani aizzano il loro cane di grossa taglia per ferire e rapinare le vittime: fermati
Due egiziani fermati a Milano dopo aver usato un cane per rapinare e ferire due ragazzi in via Padova
Per mettere a segno una rapina non hanno esitato ad aizzare un cane di grossa taglia contro due ragazzi, anche accoltellandone uno. La Polizia di Stato di Milano ha fermato di due egiziani di 29 e 30 anni con precedenti, regolari, ritenuti responsabili di rapina pluriaggravata, lesioni pluriaggravate, percosse, minacce e tentata estorsione. Domenica scorsa gli agenti sono intervenuti in via Padova per via di un gruppo di persone che litigava ed era stata segnalata anche un cane di grossa taglia. Si è scoperto che poco prima era stata messa a segno una rapina. Era stato sguinzagliato un cane pastore belga che aveva morso un marocchino di 23 anni e un egiziano di 19 al quale era stato rubato il telefono cellulare. Le vittime sono state portate in ospedale ma non sono in gravi condizioni. Gli agenti con la visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, sono riusciti ad individuare i due, che sono stati fermati ieri sera.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.