Paura a Milano, minaccia i passanti con un coltello e viene travolto da un’automobilista: entrambi denunciati

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Un uomo di 41 anni già noto alle forze dell’ordine è stato investito a Milano da un 29enne dopo che il primo, coltello alla mano, stava generando il panico in centro, minacciando i passanti. I due sono stati denunciati entrambi, i fatti sono avvenuti tra Corso di Porta Vittoria e Piazza 5 Giornate.

Milano, uomo minaccia i passanti e viene investito

Attimi di paura in centro a Milano nella serata di sabato 27 settembre. Tra le 19 e le 20, infatti, sono arrivate diverse segnalazioni al 112 riguardo a un uomo che minacciava i passanti con un coltello.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, tra Porta Vittoria e Piazza 5 Giornate, hanno trovato il soggetto segnalato nelle telefonate disteso per terra, investito da un’automobilista. Trasportato in ospedale, il 41enne di origini lettoni ha ricevuto una prognosi di oltre 40 giorni. È stato denunciato per minacce aggravate mentre l’altra persona coinvolta è stata denunciata anch’essa per lesioni aggravate.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

La ricostruzione

I fatti si sono svolti in una zona non distante dal centro di Milano e molto frequentata tra locali e negozi.

Qui, intorno alle 20, diversi passanti hanno segnalato la presenza molesta di un uomo, poi rivelatosi un 41enne lettone, che minacciava con un coltello chi gli si parava contro.

In particolare, il soggetto avrebbe puntato l’arma verso un 35enne italiano. Vista la scena, un’automobilista 29enne, che stava transitando con la sua vettura, sarebbe intervenuto, investendo l’aggressore in modo da fermarlo.

Le denunce

Quando sul posto sono arrivate le volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico di via Fatebenefratelli, hanno trovato steso a terra il 41enne. Questi, soccorso dal personale del 118, è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico di Milano, dove tuttora si trova.

Il cittadino lettone – con precedenti e quindi già noto alle forze dell’ordine – avrebbe riportato importanti traumi a una gamba. La sua prognosi è superiore ai 40 giorni.

L’aggressore è stato indagato, in stato di libertà, per minacce aggravate mentre l’uomo che lo ha investito e travolto è stato denunciato per lesioni aggravate.