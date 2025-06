Paura a Milano sotto la torre Hadid a Citylife, si stacca l'insegna di Generali: evacuati piazza e grattacielo

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Paura a Milano in zona Citylife, dove è collassata l’insegna di Generali collocata sulla torre Hadid. L’intera area è stata isolata. La piazza e il centro commerciale sono stati momentaneamente chiusi per consentire le operazioni di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco e dei tecnici.

Cosa è successo all’insegna di Generali sulla torre Hadid

Il crollo dell’insegna Generali sulla Torre Hadid, il grattacielo che ospita la sede dell’azienda di assicurazioni, è avvenuto a 192 metri d’altezza, poco dopo le 6,30 del mattino di lunedì 30 giugno.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, che hanno transennato piazza Tre Torri e vietato il passaggio a chiunque, per prevenire il rischio di un possibile crollo in strada. Stando a quanto riferito da La Repubblica, il pericolo sembrerebbe scongiurato: stando ai rilievi dei Vigili del Fuoco e dei tecnici interni di Generali, se anche l’insegna dovesse “staccarsi” completamente finirebbe per adagiarsi sul tetto del grattacielo, alto 44 piani e ribattezzato lo “Storto” a causa della sua forma.

IPA

L’insegna di Generali sulla torre Hadid di Milano, prima del collasso avvenuto nelle prime ore del mattino di lunedì 30 giugno.

La causa del collasso dell’insegna Generali alla torre Hadid

I Vigili del Fuoco e i tecnici sono al lavoro per capire le cause del collasso dell’insegna Generali sulla torre Hadid di Milano.

In base alla prima ipotesi, su cui però dovranno essere effettuati ulteriori accertamenti, sembrerebbe che si siano spezzati alcuni tiranti in acciaio che tenevano in piedi la pesante insegna.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, citati da LaPresse, non si sarebbero registrate particolari condizioni di vento forte, ma sarebbero da “evidenziare” le alte temperature di questi giorni.

L’insegna è composta da un tamburo centrale, che è la struttura principale, “vincolata al prolungamento in cemento armato dei torrini sulla sommità del nucleo della torre” che, precisano ancora i vigili del fuoco, “trasferisce i carichi verticali ai punti di appoggio sulla struttura in cemento armato”.

Altro elemento è la “struttura spaziale tubolare di tipo reticolare simmetrica che si dirama dal tamburo centrale”.

Infine, il terzo elemento è una “struttura di sostegno dei pannelli e delle lettere, composta da montanti e traversi orizzontali che fungono da sostegno anche per la struttura delle passerelle di manutenzione”.

La nota di Generali

Tramite una nota, Generali ha annunciato che è stata messa “in totale sicurezza” l’area di Citylife a Milano dopo il cedimento dell’insegna sulla torre Hadid.

“L’episodio – si legge nel comunicato – è stato prontamente gestito con l’immediata messa in sicurezza dell’insegna stessa, senza che si registrassero danni a persone né a strutture circostanti”.

Generali ha disposto che tutto il personale della sede continui a lavorare da remoto: “Le cause dell’incidente sono ancora in fase di valutazione”, spiega il gruppo assicurativo, che si impegna a “fornire tempestivamente tutti gli aggiornamenti del caso”.

La zona è stata interdetta. La fermata della M5 di Milano piazza Tre Torri e anche il centro commerciale City Life Shopping district sono stati chiusi.

Nonostante l’area sia off limits dopo che l’insegna Generali è collassata, tanti curiosi si sono radunati nei pressi della zona sotto i grattacieli di CityLife per assistere alle operazioni di messa in sicurezza condotte dai Vigili del Fuoco.