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A Modena la polizia ha arrestato una donna con l’accusa di tentata rapina continuata aggravata. Il fermo è scattato il 5 novembre: secondo la ricostruzione degli agenti, la donna avrebbe minacciato più persone con un oggetto appuntito in una sequenza di episodi ravvicinati.

Segnalata una donna a Modena

Intorno alle 8 del 5 novembre, una chiamata al 112NUE ha fatto intervenire una pattuglia della Squadra Volante e personale della Squadra Mobile in Piazzale Natale Bruni. Erano state segnalate in successione tre tentate rapine: le vittime erano una donna di 31 anni e due ragazze minorenni.

Le giovani hanno riferito di essere state avvicinate da una donna che aveva chiesto loro del denaro e poi le aveva minacciate con un oggetto appuntito.

L’arma utilizzata durante le rapine

Le descrizioni raccolte e l’esame delle immagini della videosorveglianza cittadina hanno permesso agli agenti di risalire all’identità della sospettata. Dai filmati è emerso che la donna aveva avvicinato numerose persone con lo stesso metodo.

In un’occasione, per liberarsi dalla presa di un cittadino intervenuto in aiuto di un’altra vittima, ha lasciato a terra zaino e giacca. Nella giacca i poliziotti hanno trovato e sequestrato un frammento appuntito di uno specchio di vetro.

L’arresto

Le ricerche avviate subito dopo hanno portato gli agenti della Squadra Mobile a rintracciare la donna, 41 anni, alcune ore più tardi in un centro di accoglienza.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto per l’indagata la custodia cautelare in carcere.

IPA