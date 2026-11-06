Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un’auto guidata da un uomo di 72 anni, dopo aver improvvisamente invertito il senso di marcia, ha imboccato contromano la corsia di sorpasso sull’A2 del Mediterraneo. La marcia è stata fermata dalla Polizia Stradale nei pressi dello svincolo di Reggio Calabria Gallico, evitando possibili collisioni.

Reggio Calabria, l’intervento della Polizia Stradale sull’A2: auto contromano

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Sezione di Reggio Calabria hanno notato la manovra nei giorni scorsi e hanno subito attivato le procedure per proteggere gli automobilisti in transito. Alla guida della Renault Clio c’era un uomo di 72 anni, che aveva invertito improvvisamente il senso di marcia.

Gli operatori hanno collocato l’auto di servizio al centro della carreggiata e attivato la modalità Safety Car, così da rallentare e bloccare progressivamente il traffico. Nel frattempo sono scesi dal mezzo per avvertire gli altri conducenti e richiamare l’attenzione dell’automobilista che procedeva in direzione opposta.

Traffico ripristinato

La Renault è stata fermata definitivamente grazie allo sbarramento creato dall’auto della Polizia, posizionata di traverso sulla carreggiata. L’intervento ha scongiurato il rischio di impatti con i veicoli in transito.

Una volta messa in sicurezza la situazione, gli agenti hanno assistito gli occupanti dell’auto e ripristinato la circolazione. In seguito hanno identificato il conducente e avviato gli adempimenti previsti per le gravi violazioni accertate.

Polizia