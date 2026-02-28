Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e due feriti, questo il bilancio di una violenta aggressione avvenuta a Rieti, dove un cittadino tunisino di 22 anni è stato fermato dalle forze dell’ordine per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo è stato anche denunciato per le lesioni personali inflitte al suo coinquilino. L’episodio si è verificato il 28 febbraio 2026 in un’abitazione del capoluogo reatino, dove la vittima ha richiesto aiuto per sfuggire all’aggressione. L’arresto è stato convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Rieti, che ha disposto il divieto di dimora per l’arrestato.

Un episodio di violenza a Rieti

La vicenda ha avuto inizio quando una chiamata di emergenza è giunta al NUE 112. Un uomo, barricatosi in una stanza del proprio appartamento, ha chiesto aiuto per sfuggire a una furiosa aggressione da parte del coinquilino, un cittadino tunisino.

Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Rieti, supportati da una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri, sono intervenuti prontamente presso l’abitazione segnalata. Al loro arrivo la situazione si è presentata particolarmente critica: la vittima, in evidente stato di panico, cercava rifugio sul tetto della palazzina mentre l’aggressore tentava di sfondare a pugni la porta dell’appartamento.

La reazione violenta dell’aggressore

Alla vista degli operatori il cittadino tunisino si è rifiutato di fornire le proprie generalità e ha reagito con estrema violenza. Ha colpito gli agenti con calci e pugni e si è armato di coltelli da cucina, rendendo necessario un intervento energico per bloccarlo.

Durante la colluttazione due militari dell’Arma dei Carabinieri hanno riportato lesioni, fortunatamente di lieve entità.

L’arresto e le accuse

L’uomo, di 22 anni, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Inoltre è stato denunciato in stato di libertà per le lesioni personali causate al coinquilino, il quale ha riportato un trauma cranico e diverse ferite lacero-contuse a seguito dell’aggressione.

L’arresto è stato convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Rieti, che ha disposto per il cittadino tunisino il divieto di dimora nello stesso Comune di residenza della persona aggredita. La misura cautelare è stata adottata in attesa dell’accertamento delle eventuali responsabilità penali da parte del giudice competente.

