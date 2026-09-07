Paura a Rieti, ruba la borsa a una donna e si barrica in casa in stato confusionale: fermato un 41enne
A Rieti un 41enne è stato denunciato per furto aggravato: la Polizia ha recuperato la refurtiva e garantito la sicurezza durante l’intervento.
Un denunciato e refurtiva recuperata, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Rieti, dove un uomo di 41 anni è stato individuato e denunciato per furto aggravato ai danni di una donna. L’intervento è stato reso necessario per garantire la sicurezza delle persone coinvolte, dopo che il sospettato si era barricato in casa in stato confusionale.
- L'intervento a Rieti
- La dinamica del furto e l’intervento della Polizia
- L’identificazione e la fuga del sospettato
- La gestione della crisi e l’intervento dei negoziatori
- L’accesso all’abitazione e il recupero della refurtiva
- Le conseguenze giudiziarie
L’intervento a Rieti
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi in largo Alfredo Iacoboni, nel centro di Rieti.
Una donna, dopo aver lasciato la propria borsa sul sedile dell’auto per sbrigare alcune commissioni, è stata vittima di furto. All’interno della borsa si trovavano un telefono cellulare, un portafoglio con pochi spiccioli e altri effetti personali.
La dinamica del furto e l’intervento della Polizia
La vittima, accortasi del furto mentre si trovava a distanza, è riuscita a scorgere il ladro e ha immediatamente richiesto aiuto al NUE 112. Fornendo una descrizione dettagliata dell’uomo, ha permesso alla Sala Operativa della Questura di Rieti di attivare tempestivamente le ricerche.
Gli agenti delle Volanti hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto e avviato accertamenti negli edifici vicini, alla ricerca di testimoni che potessero fornire ulteriori dettagli.
L’identificazione e la fuga del sospettato
Durante le verifiche, la Polizia ha individuato un uomo che corrispondeva perfettamente alla descrizione fornita dalla vittima.
L’uomo, un 41enne originario di Rieti e già noto alle forze dell’ordine, si era già disfatto della refurtiva, abbandonandola nei pressi della propria abitazione. Accortosi di essere stato scoperto, si è barricato in casa, rifiutandosi di aprire la porta agli agenti intervenuti.
La gestione della crisi e l’intervento dei negoziatori
Gli operatori della Polizia di Stato, notando che il sospettato si trovava in uno stato confusionale, probabilmente dovuto all’uso di sostanze stupefacenti, hanno richiesto il supporto della Squadra Mobile e l’intervento della squadra di negoziazione di primo livello.
Questa misura si è resa necessaria per assicurare una risoluzione efficace e sicura dell’episodio, tutelando sia il sospettato sia gli agenti coinvolti.
L’accesso all’abitazione e il recupero della refurtiva
Nonostante il sospettato avesse smesso di rispondere alle sollecitazioni degli agenti, la Polizia è riuscita ad accedere all’abitazione grazie a un escamotage.
In questo modo è stato possibile permettere ai sanitari del 118 di intervenire e trasportare l’uomo al pronto soccorso per le cure necessarie. Nel frattempo, la refurtiva è stata interamente recuperata e riconsegnata alla legittima proprietaria.
Le conseguenze giudiziarie
L’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per furto aggravato.
Come precisato dalla Polizia di Stato, nell’ambito del procedimento penale instaurato nei suoi confronti, l’eventuale responsabilità penale sarà accertata dal Giudice.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.